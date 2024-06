Kolmapäev on päikeseline

Kolmapäeva öösel on taevas selge, kuid kohati esineb udu. Puhub muutliku suunaga tuul ning õhusooja on 8 kuni 14, rannikul paiguti kuni 16 kraadi.

Hommikul on selge, mõnel pool vähese pilvisusega kuiv ilm. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga ning sooja on oodata 14 kuni 19 kraadi.

Päev on suuresti päikesepaisteline, kuid paiguti ka vahelduva pilvisusega. Pärastlõunal võib mandril kohati hoovihma sadada. Puhub muutliku suunaga tuul 1 kuni 7, pärastlõunal valdavalt läänekaare tuul 2 kuni 8, iiliti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur tõuseb vahemikku 22 kuni 26, rannikul on kohati 17 kuni 21 kraadi.

Ka õhtu on selge, kohati vahelduva pilvisusega. Kagu-Eestis võib paiguti hoovihma sadada ning võimalik on ka äike. Tuul puhub läänekaarest 3 kuni 9 meetrit sekundis. Mandri idaservas on tuul nõrk ja muutliku suunaga, kuid äikesega võib olla tugevamaid tuuleiile. Õhutemperatuur jääb õhtul vahemikku 17 kuni 23 kraadi.

Neljapäeva hommikupoolik on pilves selgimistega ning vihmahood levivad kirde suunas üle maa. Lisaks võib ka äikest olla. Pärastlõunal lääne poolt alates pilvisus hõreneb ning sajuhood harvenevad.

Nädalalõpp tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma ning reedel ja pühapäeval võib ka äikest olla. Õhutemperatuur tõuseb päeval stabiilselt 20 kraadi juurde.