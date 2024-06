Oluline kolmapäeval, 5. juunil kell 16.17:

- Ukraina küberrünnak halvas Vene ministeeriumite ja ettevõtete töö;

- Zelenski: Venemaa pealetung keskendub Donetski oblastile;

- Vene häkkerid ründasid Ukrainale tanke tootva Hispaania ettevõtte veebilehte;

- Venemaa ründab Ukraina positsioone kogu rindejoone ulatuses;

- Biden kohtub Zelenskiga Prantsusmaal ja G7 kohtumisel Itaalias;

Ukraina küberrünnak halvas Vene ministeeriumite ja ettevõtete töö

Ukraina sõjaväeluure agentuur (HUR) oli ulatusliku DDoS-rünnaku taga, mis halvas mitme Vene ministeeriumi ja ettevõtte töö, ütles agentuuri allikas Kyiv Independentile kolmapäeval.

Venemaa riiklik sidekontrolli reguleerija Roskomnadzor teatas 3. juunil, et mitu valitsuse veebisaiti on muutunud osaliselt ligipääsmatuks, väidetavalt peamise sidevõrgu rikke tõttu.

Allika sõnul oli rikke tegelik põhjus küberrünnak.

Ukrainska Pravda (UP) teatas oma anonüümsele sõjaväeluure allikale toetudes, et rünnak jätkub.

Kaitse-, rahandus-, sise-, justiits-, tööstus-, digiarengu-, side-, ning hädaolukordade ministeeriumite elektroonilised teenused olid 5. juuni hommikul ligipääsmatud, väitis UP allikas.

Venemaa kaitseministeeriumi veebileht oli 5. juuni kell 13.30 Kiievi aja järgi kättesaadav, kuid mitu teist valitsuse veebisaiti, sealhulgas siseministeeriumi, justiitsministeeriumi ja rahandusministeeriumi omad, olid avaldamise ajal endiselt ligipääsmatud.

Küberrünnak sihtis ka föderaalse maksuameti veebilehte ja muid teenuseid, ütles allikas. Venemaa föderaalne tolliteenistus teatas pärast massiivset DDoS-rünnakut telekommunikatsioonioperaatoritele ajutistest komplikatsioonidest infovahetuses.

Probleemid mõjutasid ka Venemaa lennuettevõtet United Aircraft Corporationit, Sberbanki ja Alfabanki panku, Vkontakte sotsiaalvõrgustikku ning teisi teenuseid ja ettevõtteid.

Küberrünnakud on muutunud üha tavalisemaks tööriistaks Venemaa-Ukraina sõjas. Ühes laastavamas rünnakus ründasid Vene häkkerid Ukraina telekommunikatsioonipakkujat Kyivstar, põhjustades detsembris üle riigi suhtluskatkestusi.

Samal ajal on Ukraina sõjaväeluure agentuur või Ukrainaga seotud häkkerid korraldanud mitu küberrünnakut Venemaa ettevõtete ja riigiasutuste vastu.

Ukrainlased pommitasid ööpäevaga 15 Vene väe koondusmisala

Ukraina õhujõud, raketi- ja suurtükivägi pommitas viimase 24 tunni jooksul 15 Vene väe koondumispiirkonda, teatas peastaap.

Lisaks anti lööke vaenlase komandopunktile, relvade ja sõjatehnika koondumisalale, suurtükile, kütuse ja määrdeainete baasile, radarijaamale, elektroonilise sõjapidamise jaamale, maapealsele droonijuhtimisjaamale, kolmele õhutõrjesüsteemile ja veel kahele tähtsale vaenlase sihtmärgile.

Zelenski: Venemaa pealetung keskendub Donetski oblastile

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles teisipäeval, et Vene väed on suunanud oma peamise tulejõu Donetski oblastile, mitte riigi kirdeosas asuvale Harkivi oblastile, kus nad eelmisel kuul uut pealetungi alustasid.

Okupandid saavutasid suurimat territoriaalset edu viimase 18 kuu jooksul, kui mais alanud suures maismaarünnakus Harkivi oblastile vallutati mitu Ukraina piiriäärset küla ja sunniti tuhandeid inimesi oma kodudest lahkuma.

Kiiev toimetas piirkonda lisajõude ja varustust, venitades veelgi oma kaitseliine ajal, mil on nappus nii isikkoosseisust kui laskemoonast.

"Suurem osa lahingutest ja rängimad rünnakud leiavad aset Donetski oblastis. Tegelikult on seal Venemaa rünnakute põhifookus," ütles Zelenski õhtuses videopöördumises.

Zelenski sõnul kohtus ta Kiievis kõrgeimate sõjaväelastega pärast seda, kui naasis Ukrainasse pärast läinud nädala visiite mitmesse Euroopa pealinna ning Singapuri ja Filipiinidele.

Vene häkkerid ründasid Ukrainale tanke tootva Hispaania ettevõtte veebilehte

General Dynamicsi üksus, Hispaanias asuv Santa Barbara Systems uuendab Leopard tanke, et need Ukrainale tarnida. Vene häkkerite grupeering teatas, et küberrünnaku käigus õnnestus neil ettevõtte veebileht rivist välja lüüa.

General Dynamicsi esindaja Saksamaal ütles, et kõik nende operatsioonid Euroopas toimivad normaalselt ja kaitsetöövõtja analüüsib veebisaidi rikke põhjust.

NoName häkkerite grupp võttis vastutuse hajutatud teenusetõkestusrünnaku (DDoS) eest Telegrami sõnumiteenuses.

DDoS-rünnakud suunavad suuri internetiliikluse mahte sihtserveritele, et need rivist välja lüüa.

"Me suunasime oma DDoS-raketid russofoobse Hispaania veebisaidi pihta," kirjutas grupp teisipäeval Telegramis.

NATO teatas mais, et Venemaa on liikmesriikide ettevõtete ja infrastruktuuri vastu suunatud hübriidrünnakute intensiivistumise taga. Venemaa nimetas NATO väiteid valeinfoks.

Santa Barbara monteerib rasketehnikat nagu Leopard tanke ja suurtükiväe varustust Hispaania armeele ning on osalenud Hispaania varutud Leopard tankide uuendamises, et need Ukrainale tarnida, teatas kaitseministeerium.

Hispaania lubas eelmisel nädalal Ukrainale anda aasta jooksul 1 miljardi euro ulatuses sõjalist abi, mis kohaliku meedia kohaselt hõlmab 19 tanki Leopard 2A4.

ISW: Venemaa ründab Ukraina positsioone kogu rindejoone ulatuses

Sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates, et Vene väed jätkavad Ukraina positsioonide ründamist pea kogu rindejoone ulatuses. Lahingud käivad Tšassiv Jari ümbruses, Siverski lähistel, Avdijivka piirkonnas, Vovtšanskis ning Svatove ja Kupjanski suunal.

3. ja 4. juunil ründasid Vene väed Tšassiv Jari idaosas asuvaid Ukraina positsioone. Lahingud käivad veel Tšassiv Jarist kagus asuva Kliššivka lähistel.

Vene väed jätkasid 4. juunil pealetungi ka Avdijivka rindelõigul. Vene võimud väitsid, et riigi väed jõudsid Karlivka veehoidla lähistele. Nende väidete toetuseks pole veel olemas geolokatsiooniga kaadreid. 3. juunil avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad aga, et Vene väed liikusid edasi Krasnohorivka lääneosas (Donetski linnast läänes). Lahingud käivad veel Novomõkhailivka piirkonnas (Donetski linnast edelas).

Avdijivka rindelõik asub Donetski oblastis, Zelenski sõnul on Vene väed suunanud oma peamise löögijõu just sinna piirkonda.

Harkivi oblastis asuvas Vovtšanskis jätkuvad ägedad lahingud. Lahingud käivad nii kesklinnas kui ka äärelinnades. Piirkonnas võitlevate Ukraina vägede pressiesindaja ütles, et 70 protsenti linnast on Ukraina vägede kontrolli all.

Biden kohtub Zelenskiga Prantsusmaal ja G7 kohtumisel Itaalias

USA president Joe Biden kohtub Ukraina riigipea Volodõmõr Zelenskiga sel nädalal Prantsusmaal Normandias ja seejärel taas G7 kohtumisel Itaalias, et arutada sõda Venemaaga, teatas Valge Maja teisipäeval.

Bidenit on kritiseeritud selle eest, et ta jätab vahele eelseisva Ukraina rahutippkohtumise Šveitsis, et osaleda koos Hollywoodi staaride George Clooney ja Julia Robertsiga valimiskampaania rahakogumisüritusel.

Sel nädalal Normandias teise maailmasõja D-päeva dessandi 80. aastapäeva puhul on Bidenil "võimalus president Zelenskiga maha istuda", ütles riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan Pariisi reisivatele ajakirjanikele.

"Ta kohtub temaga, et rääkida hetkeseisust Ukrainas ja sellest, kuidas saaksime oma toetust Ukrainale jätkata ja süvendada," ütles Sullivan.

Ta ütles, et Biden kohtub Zelenskiga taas 13.–15. juunil Itaalias Baris toimuval seitsme juhtiva tööstusriigi kohtumisel, mis keskendub külmutatud Venemaa varade kasutamisele Ukraina sõjategevuse toetamiseks.

"Seega on presidendil veidi enam kui nädala jooksul president Zelenskiga kaks sisulist kohtumist," ütles Sullivan.

Ukraina ei lase mees-topeltkodanikke enam riigist välja

Ukraina tühistas alates 1. juunist "välismaal elamise" erandi, mis varem lubas teatud kategooriatel Ukraina meestel vanuses 18–60 aastat välismaale reisida, vahendas USA Ukraina saatkonna teadet portaal Unian.

"Pärast seda muudatust ei saa USA-Ukraina topeltkodakondsusega isikud, sealhulgas USA-s elavad, enam riigist lahkuda. Ukraina ei tunnusta topeltkodakondsust. Seetõttu käsitletakse Ukrainas viibivaid Ameerika-Ukraina topeltkodanikke eranditult Ukraina kodanikena ning neile kehtivad Ukraina kodanike õigused ja kohustused," seisab sõnumis.

Saatkond meenutas, et Ukraina sõjaseisukorra kohaselt on 18–60-aastastel meestel riigist lahkumine keelatud. Varem said selle rühma USA-Ukraina topeltkodakondsusega isikud Ukrainasse siseneda ja sealt lahkuda, kui nad kustutasid oma elukoha Ukrainas ja registreerisid oma elukoha Ameerika Ühendriikides.

Saatkond soovitab 18–60-aastastel meestel, kel on USA ja Ukraina kodakondsus, "või taotlevad Ukraina kodakondsust, aga ei soovi lõputult Ukrainasse jääda, hoiduda Ukrainasse reisimisest".

"On äärmiselt suur oht, et teid ei lubata lahkuda, isegi kui teil on Ameerika pass," võttis saatkonna pressiteenistus asja kokku.

Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 1280 sõdurit

Ukraina relvajõudude kolmapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 513 700 (võrdlus eelmise päevaga +1280);

- tankid 7806 (+12);

- jalaväe lahingumasinad 15 036 (+16);

- suurtükisüsteemid 13 385 (+40);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1092 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 830 (+3);

- lennukid 357 (+0);

- kopterid 326 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 10 805 (+39);

- tiibraketid 2270 (+2);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 18 297 (+69);

- laevad / paadid 27 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 2223 (+12).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.