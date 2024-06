Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles teisipäeval, et Vene väed on suunanud oma peamise tulejõu Donetski oblastile, mitte riigi kirdeosas asuvale Harkivi oblastile, kus nad eelmisel kuul uut pealetungi alustasid.

Oluline kolmapäeval, 5. juunil kell 5.50:

- Zelenski: Venemaa pealetung keskendub Donetski oblastile;

- Venemaa ründab Ukraina positsioone kogu rindejoone ulatuses;

- Biden kohtub Zelenskiga Prantsusmaal ja G7 kohtumisel Itaalias.

Zelenski: Venemaa pealetung keskendub Donetski oblastile

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles teisipäeval, et Vene väed on suunanud oma peamise tulejõu Donetski oblastile, mitte riigi kirdeosas asuvale Harkivi oblastile, kus nad eelmisel kuul uut pealetungi alustasid.

Okupandid saavutasid suurimat territoriaalset edu viimase 18 kuu jooksul, kui mais alanud suures maismaarünnakus Harkivi oblastile vallutati mitu Ukraina piiriäärset küla ja sunniti tuhandeid inimesi oma kodudest lahkuma.

Kiiev toimetas piirkonda lisajõude ja varustust, venitades veelgi oma kaitseliine ajal, mil on nappus nii isikkoosseisust kui laskemoonast.

"Suurem osa lahingutest ja rängimad rünnakud leiavad aset Donetski oblastis. Tegelikult on seal Venemaa rünnakute põhifookus," ütles Zelenski õhtuses videopöördumises.

Zelenski sõnul kohtus ta Kiievis kõrgeimate sõjaväelastega pärast seda, kui naasis Ukrainasse pärast läinud nädala visiite mitmesse Euroopa pealinna ning Singapuri ja Filipiinidele.

ISW: Venemaa ründab Ukraina positsioone kogu rindejoone ulatuses

Sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates, et Vene väed jätkavad Ukraina positsioonide ründamist pea kogu rindejoone ulatuses. Lahingud käivad Tšassiv Jari ümbruses, Siverski lähistel, Avdijivka piirkonnas, Vovtšanskis ning Svatove ja Kupjanski suunal.

3. ja 4. juunil ründasid Vene väed Tšassiv Jari idaosas asuvaid Ukraina positsioone. Lahingud käivad veel Tšassiv Jarist kagus asuva Kliššivka lähistel.

Vene väed jätkasid 4. juunil pealetungi ka Avdijivka rindelõigul. Vene võimud väitsid, et riigi väed jõudsid Karlivka veehoidla lähistele. Nende väidete toetuseks pole veel olemas geolokatsiooniga kaadreid. 3. juunil avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad aga, et Vene väed liikusid edasi Krasnohorivka lääneosas (Donetski linnast läänes). Lahingud käivad veel Novomõkhailivka piirkonnas ( Donetski linnast edelas).

Avdijivka rindelõik asub Donetski oblastis, Zelenski sõnul on Vene väed suunanud oma peamise löögijõu just sinna piirkonda.

Harkivi oblastis asuvas Vovtšanskis jätkuvad ägedad lahingud. Lahingud käivad nii kesklinnas kui ka äärelinnades. Piirkonnas võitlevate Ukraina vägede pressiesindaja ütles, et 70 protsenti linnast on Ukraina vägede kontrolli all.

Biden kohtub Zelenskiga Prantsusmaal ja G7 kohtumisel Itaalias

USA president Joe Biden kohtub Ukraina riigipea Volodõmõr Zelenskiga sel nädalal Prantsusmaal Normandias ja seejärel taas G7 kohtumisel Itaalias, et arutada sõda Venemaaga, teatas Valge Maja teisipäeval.

Bidenit on kritiseeritud selle eest, et ta jätab vahele eelseisva Ukraina rahutippkohtumise Šveitsis, et osaleda koos Hollywoodi staaride George Clooney ja Julia Robertsiga valimiskampaania rahakogumisüritusel.

Sel nädalal Normandias teise maailmasõja D-päeva dessandi 80. aastapäeva puhul on Bidenil "võimalus president Zelenskiga maha istuda", ütles riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan Pariisi reisivatele ajakirjanikele.

"Ta kohtub temaga, et rääkida hetkeseisust Ukrainas ja sellest, kuidas saaksime oma toetust Ukrainale jätkata ja süvendada," ütles Sullivan.

Ta ütles, et Biden kohtub Zelenskiga taas 13.-15. juunil Itaalias Baris toimuval seitsme juhtiva tööstusriigi kohtumisel, mis keskendub külmutatud Venemaa varade kasutamisele Ukraina sõjategevuse toetamiseks.

"Seega on presidendil veidi enam kui nädala jooksul president Zelenskiga kaks sisulist kohtumist," ütles Sullivan.