Nafta hind jätkab langemist

Nafta hind jätkas teisipäeval langemist, kuna investorid tunnevad USA majanduse käekäigu pärast muret ning naftakartell OPEC andis märku, et võib tootmist suurendada.

Rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta langes teisipäeval 1,4 protsenti 77,29 dollarile barreli kohta. Kolmapäeva varahommikul oli Brenti hind 77,5 dollarit barreli kohta. USA-s kaubeldava toornafta WTI hind on 73,21 dollarit barreli kohta.

Naftakartelli liikmed leppisid sel nädalal kokku, et toovad turule juurde toornaftat, kuna kaheksa riiki nõustusid, et leevendavad "vabatahtlikke kärpeid". USA tööstusaktiivsus oli aga mais oodatust kehvem.

SEB-i analüütik Bjarne Schieldrop tõi välja, et OPEC pole valmis oma turuosa konkurentidele loovutama. Ta siiski lisas, et tõenäoliselt ei ujuta kartell turgu toornaftaga üle, vahendas Financial Times.

Brenti hind on viimase nädala jooksul langenud ligi kaheksa protsenti. USA tootjad suurendavad tootmist, samas nõudlus nafta järele on olnud nõrk. Visa inflatsiooni tõttu pole föderaalreserv veel rahapoliitikat leevendanud, mis pidurdab majanduskasvu veelgi.