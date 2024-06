Neljapäevast muutub õhk taas värskemaks

Norra merel oli täna madalrõhuala nagu mitmepealine lohe. Laia haardega keeris laienes Skandinaaviasse. Põhjalaiuste jahedus on vallutanud madalrõhkkonna lääneserva ja on nüüd edasi üle Läänemere tulemas.

Eeloleval ööl läheneb merelt madalrõhulohk ja sajuhood jõuavad saartele, hommikuks mandri lääneserva. Päeva peale nihkub hoogsadude vöönd mandri sisealadele ja pärast keskpäeva Eesti idaserva, on ka äikeseoht. Pärast madalrõhulohu üleminekut hakkab lõõtsuma edela- ja läänetuul iiliti 15 meetrit sekundis. Õhk muutub värskemaks, vaid Eesti idatiivas on enne sadu veel 25 kraadist nostalgiat.

Reedeks on õhk kõikjal värske ja sooja ülempiiriks saab napilt 20-21 kraadi. Mõõdukas edela- ja läänetuul lisab jahutust. Mõjusamaks saab kõrgrõhuhari, aga päeval kerkib siin-seal üles rünksajupilvi, mis mõnda paika vihmahoo maha jätavad.

Eeloleval ööl on Kesk-Eestis selgem. Lääne ja ida poole lisandub pilvi ning on vihmahooge. Kohati tekib udu. Tuul on mandril nõrk, saartel puhub läänekaarest 3-9, iiliti 12 m/s. Õhutemperatuur langeb 8 kuni 12 kraadini, pilvede all ja rannikul jääb 15 kraadi ümbrusse.

Hommikul on Lääne-Eesti pilvine ja vihmahoogudega, ida pool on taevas selgem ja ilm enamasti sajuta. Tuul on mandri sisealadel ikka nõrk, saartel ja läänerannikul puhub läänekaarest 5-10, vastu Läänemerd merd iiliti 13 m/s. Õhutemperatuur on 15..20 kraadi.

Päeval sajab hoovihma, Ida-Eestis on äikeseoht. Pärastlõunal lääne poolt alates sajuhood ja pilved hõrenevad. Lääne- ja edelatuul tõuseb 4-10, iiliti 15 m/s. Õhutemperatuur on 16..22, Ida-Eestis kuni 25 kraadi.

Õhtul on enam selgemat taevast ja ilm peamiselt sajuta. Puhub edela- ja läänetuul iiliti 11, rannikul kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on 15..20 kraadi.

Järgnevail päevil on läänekaare tuul üsna tugev ja õhk on jahe. Öine miinimum langeb 5-8 kraadini, päevane maksimum kerkib 20 kraadi lähedale. Reedel ja laupäeval on siin-seal sajuhooge ja eelkõige päevasel ajal. Pühapäeval liigub üle maa tihedamate vihmapilvede vöönd. Esmaspäeval on sadusid hõredamalt.