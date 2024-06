Ukraina kutsus CERN-i üles lõpetama koostöö Vene tuumateadlastega

CERN asutati 1954. aastal ning on maailma üks suurimaid teadusuuringute keskusi, mis on peamiselt tuntud Alpides asuva Suure Hadronite Põrguti (LHC) poolest. Tuumauuringute Ühisinstituut (JINR) loodi 1956. aastal ja see oli NSVL-i vastus CERN-ile. Praegu annavad instituudis tooni Venemaa teadusasutused ja ülikoolid, vahendas The Times.

20. juunil hääletab CERN-i liikmesriikide nõukogu JINR-ga koostöölepingu uuendamise üle. Ukraina delegatsiooni esindaja Boriss Grõnjov kutsus nõukogu üles hääletama selle vastu.

Tema sõnul võib Venemaa sellist koostööd oma huvides ära kasutada. Moskva võib nii ligi pääseda tipptasemel tehnoloogiale, mis lõpuks võib toita ka Vene sõjamasinat.

"CERN on rahvusvahelise füüsika ja tehnoloogia Meka. CERN-i liikmeks olemine loob tagaukse, mille kaudu Vene spioonid pääsevad ligi teaduses tehtud edusammudele," rääkis Grõnjov.

Ametlikult JINR Vene sõjaväega koostööd ei tee, siiski on instituudil ohtralt sidemeid ettevõtete ja uurimiskeskustega, mis tegelevad ka sõjaliste projektidega. JINR tegutseb Moskva lähedal asuvas teaduslinnas.

CERN lubas juba 2022. aastal lõpetada koostöö Venemaa ja Valgevenega, kuna Moskva alustas siis täiemahulist sõjalist tegevust Ukrainas.