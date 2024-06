Putin ähvardas relvastada lääne vaenlasi

Venemaa president ütles kolmapäeval Peterburis rahvusvaheliste uudisteagentuuride juhtivate toimetajatega kohtudes, et Moskva kaalub pikamaa relvade, sarnaste mida lääs annab Ukrainale, tarnimist lääne vastastele üle kogu maailma, vahendas Reuters.

Putin mainis konkreetselt Ameerika Ühendriikide, Suurbritannia ja Prantsusmaa poolt Ukrainale tarnitavaid pikamaa rakette, vihjates, et ta võib hakata relvastama jõude, kes võitlevad nende välismaal asuvate huvide vastu.

"Kui keegi arvab, et on võimalik tarnida selliseid relvi sõjatsooni, et rünnata meie territooriumi ja tekitada meile probleeme, siis miks ei peaks meil olema õigus tarnida samalaadseid relvi nendesse maailma piirkondadesse, kus toimub rünnak nende riikide jaoks tundlikele objektidele," ütles Putin. "Seega võib vastus olla sümmeetriline, me kaalume seda."

Putini kommentaarid tõstatasid võimaluse, et Moskva varustab pikamaa rakettidega gruppe, kes on USA, Suurbritannia ja Prantsusmaa huvide vastu pingelistes regioonides, nagu Lähis-Ida.

Kui neljapäeval küsiti, kas Kreml nimetab riike või piirkondi, kuhu Venemaa võib sellisel viisil relvi tarnida, vastas Putini pressiesindaja Dmitri Peskov eitavalt.

"Muidugi mitte," oli Peskov resoluutne. "President ütles täpselt seda, mida ta soovis öelda ja see on väga oluline avaldus, sest on väga selge, et relvade tarnimine, millega meid tulistatakse, ei saa jääda tagajärgedeta ja need tagajärjed tulevad kindlasti."