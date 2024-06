Reedel liiguvad üle Eesti hoovihmad

Reede öö on selge ja vähese pilvisusega. Puhub läänekaare tuul 2 kuni 8, rannikul iiliti 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 6 kuni 12, rannikul paiguti 15 kraadi.

Hommik on ida pool enamasti selge ja sajuta, lääne pool pilvisus tiheneb ja mitmel pool on vihmahooge. Tuul puhub valdavalt läänekaarest, Liivi lahe ümbruses puhanguti 11 meetrit sekundis. Sooja on kuni 15 kraadi.

Päev on vahelduva pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest. Tuul puhub läänekaarest puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Sooja on 14 kuni 20 kraadi.

Õhtul sajab kohati hoovihma. Puhub mõõdukas lääne- ja edelatuul, rannikul iiliti 12 meetrit sekundis. Sooja on kuni 18 kraadi.

Nädalavahetus suurt muutust ilmas ei too, keskmine õhutemperatuur on öösel 8–9, päeval kuni 16–17 kraadi, maksimumid üle 20 kraadi ei tõuse. Hoovihmasid jagub nii laupäeva kui ka pühapäeva, eelkõige just päevasesse aega. Pühapäeval levivad vihmahood üle maa kirde suunas, on äikest ja kohati on sadu tugev.

Ka uuel nädalal pole hoovihmadest pääsu. Nii esmaspäeval kui ka teisipäeval on öösel sooja kuni 14, päeval kuni 20 kraadi.