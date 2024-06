Iisraeli peaminister peab USA kongressis kõne 24. juulil

"Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu võttis vastu vabariiklaste ja demokraatlike parteide juhtide kutse esineda 24. juulil USA kongressis seadusandjate ees," sõnas allikas.

Algselt teatati, et kõne leiab aset juba järgmisel nädalal, kuid Netanyahu ametkond eitas seda.

USA president Joe Biden ja veel 16 riigi liidrit, kelle seas oli olulisi Euroopa ja Ladina-Ameerika tipp-poliitikuid, kutsusid neljapäeval ühiselt Palestiina islamistlikku äärmusrühmitust Hamas nõustuma relvarahuleppega Iisraeliga ning omakorda juudiriiki aktsepteerima kompromisslahendusi.

"Aega ei ole. Me kutsume Hamasi seda kokkulepet sulgema," seisis Valge Maja avalduses.

"On aeg, et sõda lõppeks ja see kokkulepe on vajalik lähtepunkt," lisati avalduses, millele on Euroopa riikide seas alla kirjutanud ka Suurbritannia, Prantsusmaa, Saksamaa ja Hispaania.

USA on korduvalt öelnud, et Hamas peab kokkuleppe heaks kiitma, kuid avalduses kutsutakse paindlikkusele ka Iisraeli.

Ühendriikides on Netanyahu kõnet juba ette kritiseeritud ja näiteks Vermonti vasakpoolne senaator Bernie Sanders on lubanud, et jätab selle vahele. Iisraeli väljaande Haaretzi hinnangul võivad kümned demokraatide esindajad kõnet boikoteerida.

ÜRO peasekretär mõistis hukka Iisraeli viimase rünnaku Gazas

ÜRO peasekretär António Guterres mõistis neljapäeval hukka Iisraeli rünnaku ÜRO palestiina pagulaste abiorganisatsiooni UNRWA koolile Gazas.

Guterresi sõnul on see järjekordne kohutav näide hinnast, mida tsiviilisikud maksavad.

ÜRO peasekretäri pressiesindaja toonitas ühtlasi, et kõikide sündmuste eest Gazas tuleb kanda vastutust.

USA seevastu on kutsunud Iisraeli üles rünnaku osas täielikule läbipaistvusele. Välisministeeriumi pressiesindaja sõnul on Iisrael öelnud, et avaldab lisainformatsiooni, mille seas rünnakus hukkunute nimed.

"Iisraeli valitsus on öelnud, et nad avaldavad selle rünnaku kohta rohkem teavet, mille seas selles hukkunute nimed. Me eeldame, et nad on selle teabe avalikustamisel täiesti läbipaistvad," ütles USA välisministeeriumi pressiesindaja Matthew Miller ajakirjanikele.

Euroopa Liidu välispoliitikajuht Josep Borrell kutsus neljapäeval korraldama uurimise seoses Iisraeli õhurünnakuga UNRWA koolile, mis meedikute sõnul nõudis vähemalt 37 inimese elu.