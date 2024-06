Putin suurendab haaret riigi üle ja tõstis tütred rambivalgusesse

Putini lapsed pole kunagi kandnud oma isa perekonnanime, tema vanim tütar on 39-aastane endokrinoloog Maria Vorontsova. 37-aastane Jekaterina Tihhonova on tantsija, kes on nüüd ka tähtis ametnik.

Tihhonova oli varem abielus ärimehe Kirill Šamaloviga, kes on Venemaa üks noorimaid miljardäre.

Putin on oma eraelu alati varjanud, kuid viimasel ajal esinevad tema tütred üha rohkem laiema avalikkuse ees. Hiljuti osalesid Putini tütred Peterburi majandusfoorumil ning pälvisid suurt tähelepanu. Samal üritusel osales veel üks Putini sugulane, vahendas The Times.

Peterburi foorum võõrustas kunagi lääne ettevõtete tegevjuhte ja investeerimispankureid Londonist ja New Yorgist. Seal käisid tähtsad poliitikud, nagu Emmanuel Macron ja Angela Merkel.

Ukraina sõja tõttu on foorum oma kunagise hiilguse minetanud, lääne investorite asemel on seal nüüd Aasiast ja Aafrikast pärit ettevõtjad. Nüüd ilmusid üritusele veel Putini täiskasvanud tütred, mis viitab, et Venemaa liidrite sugulased mängivad riigi juhtimises üha tähtsamat rolli.

Putini tütarde kõrval oli üritusel veel teisigi tuntud perekonnanimega inimesi. Näiteks üheks delegaadiks oli Ksenia Šoigu, samuti käisid foorumil veel Roman Rotenberg ja Aleksandr Vaino.

Londoni ülikooli kolledži Vene ekspert Ben Noble siiski ütles, et Tihhonova ja Vorontsova suure tõenäosusega ei võta riigis võimu üle, kui 71-aastane Putin peaks lõpuks ameti maha panema.

"See ei puuduta järgluse küsimust, vaid pigem peegeldab režiimi olemust. Nende rikkus, vabadus, kõik see on seotud diktaatori saatusega. Selle eesmärk on tagada, et nad ei satuks ohtu, kui süsteem areneb edasi ja võim antakse edasi järgmisele põlvkonnale," ütles Noble.

Ka politoloog Jekaterina Schulmann ütles ajalehele The Times, et nepotism kaitseb ka vanemat põlvkonda.

"Üheks enda kaitsmise viisiks on määrata oma lapsed ülemusteks," ütles Schulmann.