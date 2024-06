Algab enampakkumine Operaili müügiks

Reedel algab avalik enampakkumine, mille eesmärk on võõrandada kõik Eesti riigile kuuluva raudtee-ettevõtte Operail ärisuunad.

Müügiprotsessi viib läbi LHV Panga investeerimispanganduse üksus, protsessi õigusnõustaja on Ellex Raidla advokaadibüroo.

Valitsuskabinet otsustas neljapäeval kiita heaks kliimaministeeriumi ettepaneku algatada avalik enampakkumine Operaili kogu äritegevuse erastamiseks. Müüki läheb Operaili kaubaveo- ja remondiäri koos varade, litsentside, lepingute, töötajate ja kaubamärgiga Operail.

Operaili juhatuse liige Merle Kurvits ütles, et ettevõte läheb erastamisse positiivselt meelestatuna. "Raudteesektoris ja majanduses üldse on olnud rasked aastad. Kui kogu Eesti raudteel langes möödunud aastaga kaubamaht 39 protsenti, siis Operaili maht langes pea 70 protsenti, sest erinevalt konkurentidest lõpetasime meie Vene ja Valgevene kauba veo. Sellegipoolest oleme me suutnud säilitada Eesti raudteel suurima kaubaveo turuosa," sõnas Kurvits.

Ostja leidmiseks korraldatakse kaheetapiline enampakkumine, mis algab reedel. Enampakkumisel osalemiseks tuleb tõendada oma tegelikku huvi ja võimekust vara osta ning sõlmida konfidentsiaalsusleping.

Operaili omanik, nõukogu, juhatus ega töötajad enampakkumise läbiviimises ei osale.

AS Operail on rahvusvahelise ajalooga raudtee-ettevõtete kontsern, mis kuulub täies ulatuses Eesti riigile. 2021. aastal otsustas omanik väljuda Operaili nendest ärisuundadest, mis ei ole riigile strateegiliselt vajalikud – vagunite rendist ja kaubaveost Soomes. Väljumine äridest lõpetati 2023. aasta alguseks, ettevõte jäi tegelema kaubaveoga Eestis ning veeremi hoolduse ja remondiga. 2024. aasta veebruaris tegi valitsus sisulise otsuse ka Operaili järelejäänud ärisuunad erastada.