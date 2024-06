Ka Soomes viibivad Hiina tudengid luuravad üksteise järele

Paljud hiinlased õpivad välismaal ning kommunistlik partei uurib seetõttu välismaal elavate noorte inimeste meelsust Pekingi suhtes. Yle kirjutab, et ka Soomes on olemas terve rida viiteid, mis näitavad, et Hiina tudengid luuravad üksteise järele.

Tudengite järele luuramisega üritab kompartei tagada, et noored hiinlased ei julgeks kritiseerida Hiina valitsust. Inimõigusorganisatsioon Amnesty teatas mai alguses, et Euroopas ja Põhja-Ameerikas elavad Hiina tudengid on jälgimise all. Samuti on ähvardatud nende pereliikmeid.

Soomes viibivad Hiina tudengid pole siin erandiks, Suur Vend (kompartei) jälgib ka põhjanaabrite juures õppivaid hiinlasi. Jälgimise märkidest rääkisid Soome rahvusringhäälingule ka ülikoolide õppejõud.

Turu ülikooli professor Lauri Paltemaa ütles, et Hiina üliõpilaste seas on luurajaid, mõned tudengid on kommunistliku partei liikmed.

Amnesty on välja toonud, et Hiina üritab luuramise abil jälgida, millised tudengid osalevad meeleavaldustel.

Näiteks üks Londonis elav tudeng rääkis, kuidas Hiina võimud võtsid ühendust tema Hiinas elava isaga, kuna tudeng oli osalenud Tiananmeni väljaku veresauna mälestusüritusel. Kompartei andis siis tudengi isale käsu, et ta ütleks oma tütrele, et ta ei osaleks üritustel, mis "määrivad Hiina mainet".

Paltemaa teab, et osa Turus õppivatest hiinlastest on oma kodumaa võimude suhtes kriitilised. Amnesty aruandes väidavad paljud Hiina tudengid, et väldivad teisi Hiina tudengeid. Tudengid teavad, et nende järele luuratakse.

Ka Soomes viibivad Hiina tudengid on teadlikud, et nende järele luuratakse. Ülikoolide töötajate teatel filmitakse loenguid ning teistele Hiina tudengitele avaldatakse survet, et nad ei esineks Hiina võimude suhtes kriitiliste sõnavõttudega, vahendas Yle.