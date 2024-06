Otse kell 19: vaata, kuidas loetakse e-hääli

Tegu on üldistava ülekandega, mis annab avalikkusele teada, mis etapis e-häälte lugemine on. Videos näeb üldpildis saalis toimuvat ja kuuleb mikrofoniheli, samuti on ekraanil kuvatud tekstiline info selle kohta, mis etapp parasjagu käsil on.

E-häälte lugemisel toimub esmalt andmete terviklikkuse kontroll, mille käigus veendutakse, et andmed on loetavad, töödeldavad ja korrektselt vormistatud. Seejärel toimub korduvhäälte (kui valija on mitu korda e-hääletanud) ja topelthäälte (kui valija on lisaks e-hääle andmisele ka jaoskonnas hääletanud) eemaldamine ning häälte anonümiseerimine ja krüptograafiline segamine.

Orienteeruvalt kell 21 algab häälte avamine ja lugemine. Pärast häälte lugemist orienteeruvalt kell 22 ülekanne lõpeb.

Esialgsete hääletamistulemuste avalikustamisega alustab riigi valimisteenistus kell 00, sest Euroopa Parlamendi valimiste seaduse kohaselt ei tohi valimistulemusi avaldada enne, kui kõigis liikmesriikides on hääletamine lõppenud.