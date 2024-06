Nädalavahetus on sajune

Laupäeva öösel sajab mitmel pool hoovihma, võib olla äikest ja kohati tekib udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1 kuni 6, rannikul valdavalt läänekaare tuul 3 kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 5 kuni 14 kraadi.

Hommik on pilves selgimistega. Jätkuvalt sajab mitmel pool hoovihma ja on äikest. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, saartel ja rannikul valdavalt läänekaare tuul 3 kuni 8, iiliti 12 meetrit sekundis. Sooja on kuni 15 kraadi.

Päeval hoovihmad jätkuvad, ka püsib äikesevõimalus. Puhub mõõdukas läänekaare tuul iiliti 12 meetrit sekundis, äikese ajal on ka tugevamaid puhanguid. Sooja on 14 kuni 19 kraadi.

Õhtul sajab veel kohati hoovihma ja paiguti tekib udu. Puhub läänekaare tuul 2 kuni 8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 12 kuni 16 kraadi.

Hoovihma jagub ka järgnevatesse päevadesse. Pühapäeva hommikuks on oodata tihedamat vihma just Lääne-Eestisse, kust sadu levib üle maa kirde suunas, on äikest ja kohati on sadu tugev. Öösel on sooja keskmiselt 9, päeval 16 kraadi.

Samasugune õhusoe püsib kolmapäevani. Mitmele poole jõuab hoovihm ja puhub peamiselt mõõdukas edela- ja lõunatuul.