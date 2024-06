Laupäeva õhtul lõpeb eurovalimiste eel- ja e-hääletamine

Laupäeva õhtul kuni kella 20 saab veel e-valida ja jaoskondades eelvalida.

Pühapäevasel valmispäeval toimub hääletamine ainult valimisjaoskondades, mis on kõik avatud kella üheksast hommikul kella kaheksani õhtul. Jaoskonnas saab pabersedeliga hääletades ka oma e-häält muuta.

Laupäeva õhtul kella 18.30 seisuga on oma hääle andnud rohkem kui 240 000 inimest, neist e-hääletanud on üle 143 000 inimese.

Üllatavalt suur on valimisaktiivsus olnud Ida-Virumaal nii valimisjaoskondades kui ka elektroonilisel hääletusel. Ida-Virumaal on laupäeval kella 18.30 seisuga valinud 20,6 protsenti valijaist, eelmistel europarlamendi valimistel käis Ida-Virumaal kokku hääletamas 24,3 protsenti valijatest.

Hääletamisest osavõtt kokku on laupäeva õhtu seisuga 24,7 protsenti.

"Ma ei ütleks, et see ootuspärane on, ootused olid ikka kõrgemal. Paljuski oleneb sellest, kui palju viimasel päeval hääletajaid on. Arvestada tuleb, et elektrooniline hääletamine lõpeb ka täna, mis tavaliselt tähendab lõpuspurti paari viimase tunni jooksul, kui viimased hääletajad kiirustavad oma valikut tegema," rääkis valimisteenistuse juht Arne Koitmäe.

"Valimispäev ongi kindlasti paljudele see päev, millal nad hääletama lähevad, nii et ma loodan, et (valimisaktiivsus) veel tõuseb. Praegu oleks hea meel, kui lõpuks oleks valmimisprotsent sama, mis oli eelmistel valimistel ehk 37 protsenti," lisas Koitmäe.