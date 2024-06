Pühapäev on tugevate vihmahoogude ja tuulega

Pühapäeva esimeses pooles on paiguti intensiivseid vihmahooge ning tuul tugevneb.

Pühapäeva öö on küll vähese ja vahelduva pilvisusega, ent kohati sajab hoovihma. Paiguti võib olla udu. Vastu hommikut Lääne-Eestist alates pilvisus tiheneb. Saartele jõuab intensiivsem vihmasadu ning on ka äikeseoht. Puhub lõunakaare tuul 3 kuni 9, saartel iiliti 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 5 kuni 12, rannikul kuni 15 kraadi.

Hommik on pilves selgimistega. Vihma sajab peamiselt Lääne-Eestis ning saartel on äikeseoht. Tuul puhub lõunast ja kagust 4 kuni 9, iiliti 14, saartel ja läänerannikul 8 kuni 15, iiliti kuni 22 meetrit sekundis. Sooja on 11 kuni 15 kraadi.

Päeval on pilves selgimistega ilm. Paiguti intensiivne vihmasadu liigub kirde suunas üle maa ning kohati sähvib äike. Pärastlõunal lääne poolt alates pilvisus ja sadu hõrenevad. Puhub lõuna- ja kagutuul 6 kuni 11, iiliti 17, saartel ja rannikul iiliti kuni 22 meetrit sekundis. Sooja on homme 13 kuni 18 kraadi.

Õhtul on pilvisus vahelduv. Kohati sajab hoovihma ning äikeseoht püsib. Puhub valdavalt edelatuul 3 kuni 9, puhanguti 12, saartel ja rannikul 8 kuni 15, puhanguti 22 meetrit sekundis. Termomeetrinäit langeb 11 ja 15 kraadi vahele.

Ka uuel nädalal püsib vahelduv pilvisus, mITMEL pool sajab ikka hoovihma ning esmaspäeval võib ka äikest tulla. Päeval tõusevad soojamaksimumid 20 kraadini, öösel langeb õhutemperatuur 10 kraadi juurde.