Europarlamendi uuele koosseisule prognoositakse nihkumist paremale

Pühapäeval on europarlamendi valimiste viimane päev kogu Euroopas. Uuele, 720-kohalisele rahvaesindusele prognoositakse nihkumist paremale. Tegemist on esimeste Brexiti-järgsete Euroopa Parlamendi valimistega.

Analüütikute hinnangul jäävad europarlamendi juhtivaks jõuks tsentristlikud peavooluerakonnad, kuid neile hakkavad kuklasse hingama paremäärmuslased. Prantsusmaal oodatakse suurt edu paremäärmuslikule Rahvuskogule eesotsas Jordan Bardellaga.

Belgias teeb tõenäoliselt hea tulemuse flaamide paremäärmuslik partei, mis nõuab Flandria iseseisvumist.

"Hääletamine on alati oluline. Kui rahvas hääletab, võidab rahvas alati. Täna on oluline anda Flandriale teistsugune suund. Belgia on minevik, Flandria on tulevik. Flaami rahvas vajab uut valitsust, mis on flaami valitsus ja parempoolne," lausus Vlaams Belang partei juht Tom van Grieken.

Populistide edu oodatakse ka Austrias ja Itaalias.

Hääleõigus on neil valimistel ligi 400 miljonil inimesel, kuid valimisaktiivsus jääb ilmselt tagasihoidlikuks.

"Ma arvan, et nendest valimistest on oluline osa võtta, sest midagi on tulemas ja kui me kõik hääletama ei lähe, võib see osutuda ohtlikuks," ütles valija Hispaanias.

"Manitsen noori meeles pidama, et seda, mis neil täna on, ei anta neile igavesti, selle eest tuleb võidelda ja seda on vaja kasvatada kui head lille, mistõttu peab Euroopa Liit jääma meiega ja meie südamesse;" lausus valija Poolas.

Ungaris võidab sel ka korral tõenäoliselt peaminister Viktor Orbáni Fidesz, kuid head tulemust oodatakse ka Péter Magyari juhitavale opositsioonile, mis loodab just nende valimistega luua aluse Orbáni kukutamiseks kahe aasta pärast toimuvatel üldvalimistel.

Küprosel hääletas aga teiste seas 103-aastane naine Argyri Achilleos. Hääletas oma lapselapse poolt ja nõudis ajakirjanikelt, et need temalt küsiks, kui palju tal järglasi on.

"Mul on kaheksa last. Ja mul on 23 lapselast, 50 lapselapselast ja 20 lapselapselapselast," ütles Achilleos.

Saksamaal said esmakordselt hääletada ka 16-aastased ja Sloveenias viidi paralleelselt läbi ka konsultatiivreferendumid eutanaasia ja kanepi legaliseerimise küsimuses.

Bulgaarias toimusid lisaks europarlamendi valimistele ka kodumaise rahvaesinduse valimised, juba kuuendat korda viimase kolme aasta jooksul.

Euroopa Parlament on Euroopa Liidu ainus otse valitud institutsioon.