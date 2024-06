Tallinnas ja Tartus on valimisaktiivsus selgelt üle Eesti keskmise

Pühapäeval saab hääletada saab kõigis 377 jaoskonnas üle Eesti õhtul kella 20-ni. Tartus ja Tallinnas on valimisaktiivsus olnud üle Eesti keskmise, Tartus lähenes see õhtul kella kuue seisuga 50 protsendile.

Pealinna suuremates valimisjaoskondades tuli valijatel isegi järjekorras seista.

"Seda on eriti tore näha, et väga palju noori käib. Ja täna muidugi on perepäev ja käiakse ka peredega," ütles valimiskomisjoni esimees Pille Orav.

"Ma olen ammu erakonna suhtes otsuse teinud, ja kes seal tavaliselt kandideerivad, nende suhtes ka," ütles Tallinna kesklinnas valimas käinud Herbert.

"Ma mõtlesin selle peale kõige rohkem, et kes Eesti poolt oleks Euroopa Liidus," lausus samas valinud Leida.

Oli ka neid valijaid, kes rääkisid, et tegid otsuse alles pühapäeval, vaadates veel kord üle kõik kandidaadid.

"Ma otsustasin täna. Lugesin üle ja tutvusin kandidaatidega ja arvan, et tegin õige otsuse," ütles Marianne.

Pühapäeva keskpäeval käidi aktiivselt valimas ka Lasnamäel.

"Minu hääl võib olla väga tähtis. Kui ma ei hääleta, siis võib juhtuda mis iganes. Kui hääletan, on meeldiv nii minul kui ka kandidaadil," lausus Dmitri.

Nõmmel valimas käinud rääkisid, et nemad vaatasid ja kuulasid valimisreklaame ja jälgisid kampaaniat möödaminnes ning otsuse langetamisel neil mõju ei olnud.

"Mul on ammu juba teada, keda ma valin. Ma tunnen teda ammu. Tean ja tunnen, milline ta on;" lausus Mare.

Valimiskomisjoni esimehe Küllike Tammaru sõnul käisid eelhääletamas pigem vanemad inimesed ning täna tulid jaoskonda nooremad inimesed. Valijaid on seekord Nõmmel umbes sama palju kui eelmiste Euroopa Parlamendi valimiste ajal.

"Ilm muidugi mängib suurt rolli selles osas, et täna ei ole eriti hea ilm. Vihma sajab. Aga oleme rahul. Kartsime, et on lahjem osavõtt," lausus Tammaru.

Tartlased on aktiivsed valijad

Tartu linn on üks kõrgeima valimisaktiivsusega piirkondi Eestis, laupäeva õhtuks oli eel- ja e-hääletanud siin juba pea 37 protsenti valijatest. Siiski olid ka valimispäeval kesklinna jaoskonnad rahvast täis.

"1993. aastast olen ma teinud valimisi ja täna on üllatavalt väga tihe. Üllatavalt. Pidevalt on inimesed, järjekord on kogu aeg," lausus valimiskomisjoni esimees Ene.

"Vanemad inimesed on väga kohusetundlikud, keppidega, igasuguste abivahenditega tulevad. Väga üllatav on see, kui kellelgi on aegunud (dokument) ja ütleme, et sellega ei saa, siis tal hakkab lõug värisema, et aga ma nii tahan ära teha," lisas ta.

Mille põhjal Tartu inimesed valiku tegid?

"Südametunnistuse järgi. Kuna mina olen olemuselt konservatiiv, ma olen Eesti riigi ja eesti rahva poolt. Teen ka selle põhjal valiku," ütles Rein

"No ikka isiku põhjal. Selged seisukohad, endale kindlaks jäämine," lausus Silvia.

"Kõik lubavad ainult, aga kes on aasta otsa tööd teinud selle nimel. Kes on ikka midagi rahvale ka andnud peale lubaduste," ütles Kalju.

Eelmiste europarlamendi valimiste tartlaste osalusprotsent, 42, oli tänavu ületatud juba valimispäeva pärastlõunaks.

"Läbi valimisnädala on väga palju käinud noori. Kahekümnendates-kolmekümnendates. Üsna palju on ka väikeste lastega noori, kes ilmselt on perega mänguväljakul mängimas. On märgata ka selliseid vahvaid peresid, kes selgitavad lastele, et mis valimised on ja mis toiminguid tehakse," rääkis valimiskomisjoni liige Merle.

"E-hääletamine läks meelest ära. Siis tuleb valimispäeval kohale tulla ja ütleme nii, et iga kodanik võiks ja peaks sellisel hetkel eriti tulema hääletama. Enda häält ei tohi raisku lasta," lausus Veiki.