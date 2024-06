"Aktuaalne kaamera" käis Donetski oblastis Ukraina sõdurite remonditöökojas

Enne kui tehnikat saab remontida, tuleb laskemoon sellest välja võtta. See läheb tagasi rindele, masin aga jääb meistrite kätte.

"Peaasi, ei kõik varuosad mootori jaoks oleksid olemas. Kui neid pole, siis hakkab remont venima. Kui aga kõik on olemas, siis võtab mootori vahetamine kolm päeva," ütles Juri.

Remonditöökojas töötavad mehed suudavad parandada peaaegu kõike.

"Mootoreid, roomikuid, sidureid, käigukaste – kõike. Tornide pöördemehhanisme. Suurtükke ja nende raudasid," loetles Vassõl.

Tehnika, nagu ka inimene, ei kesta igavesti. Enamik masinatest, mida need mehed parandama peavad, on neist vanemad.

"Need masinad ei pea eriti kaua vastu. Teed selle korda, käib paar korda ülesannet täitmas ja vajab juba uuesti remonti. Ja nii iga paari päeva tagant. See on lõputu protsess," rääkis Valentin.

"Andke meile parem Bradley'd ja las see Nõukogude vanametall jääb kuhugi kooli ette postamendile seisma. See tehnika on 50 aastat vana," lausus Jevgen.

Lääne tehnika vajab samuti hooldust ja remonti. Kas need mehed suudaksid üldse Bradley't remontida?

"Kui meile natuke ette näidatakse, suudame küll. Me oleme mobiliseeritud. Ega me alguses ise ka ei osanud, aga õppisime. Kui meile natuke ette näidata, siis me suudame, ausõna! Isegi kui see lääne tehnika on Nõukogude omast vanem, siis selle tegemisel rõhuti kvaliteedile, mitte kvantiteedile," ütles Valentin.

Kuna aga Nõukogude tehnikat on nii palju, lahendab see varuosaprobleemi.

"Varuosi saame nii enda vanast tehnikast kui ka sõjaväljalt korjatud vaenlase tehnikalt," lausus Juri.

See sõda on droonide sõda. Selleks, et kaitsta oma tehnikat vaenlase droonide eest, kasutatakse selliseid reste, mida Ukrainas kutsutakse "grillideks".

"See peab olema sellises asendis ja kaitsma lahingumasina torni droonide eest. Siia alla tulevad veel jalad, millega see masina külge kinnitub," selgitas Oleksandr.

Mehed on remonditöökojas leidlikud.

"Midagi leiame Internetist, midagi mõtleme ise välja. Kuidagi ikka saame hakkama," ütles Oleksandr.

Ei tasu lasta eksitada ennast sellest, et need mehed ei kanna vormi. Nad on ikkagi Ukraina sõjaväe 110. brigaadi sõdurid. Kuu aja eest saadeti see brigaad rindelõigule, et peatada venelaste pealetung.

"Praegu võib kindlalt öelda, et me oleme olukorra stabiliseerinud, rindejoon seisab kindlal paigal. Suurtükid töötavad ja meie kaotused on tunduvalt vähenenud. Natuke on kergemaks läinud. Olukord on meie kontrolli all. Tunneme end rahulikumalt, kui kuu aega tagasi," lausus Ukraina sõjaväe 110. brigaadi pressiohvitser Ivan Sekatš.