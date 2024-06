Kallas valimisvastutuse võtmisest: mina ei kandideerinud nendel valimistel

Reporter Katariina Krjutškova küsis Kallaselt, mis juhtub kui Reformierakond ei saa kahte mandaati. "Mis siis ikka juhtub, midagi suurt ei juhtu," vastas Kallas.

Krjutškova küsis ka seda, et kui Kallas peaks peaministri kohalt taanduma, siis keda ta sooviks enda mantlipärijana näha. "Meil on Euroopa Parlamendi valimised täna. Me kõigepealt ootame tulemusi, vaatame, kuidas läheb. Ja mina olen peaminister, mul on mandaat neljaks aastaks, järgmised riigikogu valimised on 2027. aastal," vastas Kallas.

Vastates küsimustele, milliseid järeldusi teeb Kallas juhtimisele, kui Reformierakond ei peaks saama kahte mandaati, vastas ta järgmiselt: "Mina ei kandideerinud nendel valimistel. Eks me kõik saame järeldusi teha".

"Meie kandidaadid on teinud suurepärast tööd. Jah, see kampaania on olnud meile väga suure vastutuulega. Mitmed konkurendid on teinud justkui kampaaniat riigikogu valimisteks, mis need ei ole. Meie inimesed on teinud väga palju tööd, ma tõesti loodan, et meil läheb hästi," ütles Kallas veel.

Väljaanne Politico kirjutas sel nädalal, et Prantsusmaa president Emmanuel Macron näeb Eesti peaministrit Kaja Kallast (RE) ühe võimaliku Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindajana.

Kallas ütles ETV-le, et Macroni toetuse puhul on tegemist ajakirjanike spekulatsiooniga.

"Mina ei tea, et Macron mind soovitaks, see on ajakirjanike väljamõeldis," ütles Kallas.