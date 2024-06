Läti europarlamendi valimistel korjasid enim hääli Rahvuslik Liit ja Uus Ühtsus

Hiline tulemuste avaldamise põhjus oli vajadus kooskõlastada tulemuste üheaegne avaldamine kogu 27-liikmelises Euroopa Liidus, kus mõnes riigis jätkus hääletamine pühapäeva õhtuni. Lätis tekitas aga pikk ooteaeg pigem pettumust kui põnevust, vahendas Läti rahvusringhääling.

Läti valimisaktiivsus oli 33,82 protsenti, mis on vaid veidi kõrgem 2019. aasta 33,53 protsendist. See näitab, et ulatuslikud reklaamikampaaniad avaldasid osalemisaktiivsusele vähe mõju.

Esialgsete tulemuste kohaselt jaotuvad Läti üheksa Euroopa Parlamendi kohta järgmiselt:

Uus Ühtsus (Jaunā Vienotība) – 2 kohta (Valdis Dombrovskis, Sandra Kalniete)

Rahvuslik Liit (Nacionālā apvienība) – 2 kohta (Roberts Zile, Rihards Kols)

Läti Esiteks (Latvija pirmajā vietā) – 1 koht (Vilis Krištopans)

Kooskõla (Saskaņa) – 1 koht (Nils Ušakovs)

Ühendatud Nimekiri (Apvienotais saraksts) – 1 koht (Reinis Poznaks)

Progressiivsed (Progresīvie) – 1 koht (Martinš Stakis)

Läti Arenguks (Latvijas attīstībai) – 1 koht (Ivars Ijabs)

Seega saadab Läti Brüsselisse üheksa saadiku hulgas ainult ühe naise.