Uus-Meremaa tühistab elektrikatkestuste hirmus naftapuurimise keelu

Riigi koalitsioonivalitsus valmistub kutsuma energiaettevõtteid jätkama uuringuid kolmes suures avameremaardlas, kust pärineb enamus Uus-Meremaa gaasist, vahendas The Telegraph.

Otsus tuleb pärast seda, kui riiklik võrguoperaator Transpower oli mais sunnitud elanikke manitsema külmal ajal elektritarbimist piirama, et vältida elektrikatkestusi.

Uus-Meremaa regionaalminister Shane Jonesi otsus keelu tühistamiseks on tagasilöök rohelistele aktivistidele ja tõenäoliselt löök leiboristidele, kuna Ed Miliband on korduvalt lubanud peatada uue nafta- ja gaasipuurimise Suurbritannia vetes.

Tööstusjuhid on Uus-Meremaa poliitikamuutust aga tervitanud. Kaubandusorganisatsiooni Energy Resources Aotearoa tegevjuht John Carnegie ütles, et tervitab mõistlikku ja pragmaatilist poliitikat, mis haldab õiglaselt nafta- ja gaasisektorit kõigi uusmeremaalaste hüvanguks.

"Uus-Meremaal on energiakriis, mis ohustab meie elektrisüsteemi ja meie eksportööride konkurentsivõimet," lausus ta. "Me vajame kiiresti täiendavaid investeeringuid uuringutesse ja tootmisse, et hoida tuled põlemas, majad soojad ja äri käimas."

Puurimise keelu kehtestas Jacinda Ardern, kes teatas oma tagasiastumisest Uus-Meremaa peaministrikohalt 2023. aasta alguses. Sama aasta sügisel tuli võimule uus parempoolne koalitsioon. Carnegie sõnul peletas varasem poliitika investoreid eemale, hävitas töökohti ja tekitas energiakriisi.

Carnegie rõhutas, et Briti poliitikud peaksid Uus-Meremaa olukorda võtma hoiatusena. "Kui te lõikate end lahti oma varudest, siis te tõstate hindu ja hävitate töökohti," ütles ta. "Meie poliitikud tahtsid näida kliimamuutuste vastu võitlemise liidritena, kuid tekitasid hoopis energiakriisi."

Milibandi rünnak avameretööstuse vastu on juba saanud kriitikat kahe leiboristide peamise ametiühingu ja toetaja, GMB ja Unite, poolt.

Unite'i peasekretär Sharon Graham on öelnud leiboristide juhtidele, et taoline poliitika hävitab töökohti ja sunnib Ühendkuningriiki importima rohkem naftat ja gaasi.

"Leiboristid peavad sellest vastutustundetust poliitikast taganema," ütles ta oma avalduses. "Puudub elujõuline plaan Põhjamere töökohtade või energiajulgeoleku asendamiseks. Unite ei jää pealt vaatama, kuidas need töötajad prügimäele visatakse. Põhjamere töötajaid ei tohi ohverdada nullheite altaril."