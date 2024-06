Poliitikud kahtlevad Läti valimiskomisjoni läbipaistvuses

Balodise sõnul peaks CVK juhi tegevust hindama ka Seimi vastutav komisjon.

Uue Ühtsuse fraktsiooni esimees Edmunds Jurevics avaldas imestust, et CVK hoidis tänavu teavet nii kaua salajas.

Majandusminister Viktors Valainis (Roheliste ja Talunike Liit) ütles Läti juhtivale meediaagentuurile LETA, et seekord oli Seimi poolt valimisprotsessi jälgima määratud poliitiliste esindajate osalus väga nõrk. Ministri sõnul peaksid erakondade esindajad olema täielikult informeeritud valimisprotsessist, kuna nad mitte ainult ei kinnita tulemusi, vaid jälgivad ka valimisprotsessi. Seda pole Valainise sõnul täielikult tehtud.

Minister kritiseeris fakti, et erakonnad ei saanud õigeaegselt teavet valimisaktiivsuse kohta ega ka valimisprotsessis esinenud ebakorrapärasuste kohta.

"Saime rohkem teada ajakirjandusest kui erakonna esindajalt CVK-s. Kui teave tuleb ajakirjandusest, peaksime seda täpsustama, küsima esindajalt. Aga praegu ei saanud absoluutselt midagi teada," kurtis Valainis, lisades, et see ei saa nii jätkuda.

Minister kritiseeris ka häältelugemise tehnilist aspekti. Nimelt seda, et see toimub Exceli tabelites. Pärast valimisi on oodata, et poliitilised jõud tõstatavad CVK töö hindamise küsimuse.

LETA-le kättesaadava teabe kohaselt on sarnane rahulolematus CVK tööga levinud ka teistes erakondades – nii koalitsiooni kui ka opositsiooni parteides – ja peamine põhjus on see, et parteide poolt määratud CVK liikmed on valimisprotsessi jälgimisest ära lõigatud.