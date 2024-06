Otse kell 13.15: erikomisjon arutab 2024. aasta lisaeelarvet

Komisjoni istungile on kutsutud rahandusminister Mart Võrklaev, rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna juhataja Kadri Tali, rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna juhataja Raoul Lättemäe, rahandusministeeriumi riigi rahanduse talituse juhtivanalüütik Margus Täht ja rahandusministeeriumi finantstalituse analüütik Merike Väljako.

Esmaspäevasel riigikogu täiskogu istungil jõuab esimesele lugemisele 2024. aasta lisaeelarve, mille kogumaht on 183 miljonit eurot. Eelnõu näeb ette valitsussektori puudujäägi vähendamise alla kolme protsendi SKP-st Euroopa Liidu eelarvereeglite täitmiseks.

Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimehe Urmas Reinsalu (Isamaa) hinnangul ei ole valitsuse kärped piisava ambitsiooniga.

"Tegelike kärbete suurusjärk 50 miljonit on vaid veidi väiksem näiteks sellest summast, mida plaanitakse kulutada puidust keskkonnamaja ehitamiseks. Selgusetu on olukord eelmisest aastast kulutamata vahendite osas. Tahame tänasel istungil rahandusministeeriumilt saada selget infot, miks on lisaeelarvega plaanitud kokkuhoiumeetmed nii tagasihoidlikud," sõnas Reinsalu.

Istungi teises pooles antakse ülevaade riigieelarve kontrolli erikomisjoni tegevusest perioodil aprill 2023 – juuni 2024.