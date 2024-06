Nihked meediamaastikul sunnivad riiki äriseadustikku muutma

Äriseadustik näeb ette, et ettevõtted peavad üldkoosoleku kokkukutsumisest teavitama üleriigilise levikuga päevalehes, kuid kuna praeguseks on selliseid ajalehti jäänud alles vaid kaks, otsib justiitsministeerium äriseadustiku nüüdisajastamisel probleemile lahendust.

Eften Capital pöördus aprillis justiitsministeeriumi poole ettepanekuga muuta avalikustamist puudutavaid äriseadustiku sätteid. Ettevõte tõi välja, et äriseadustiku kohaselt peab juhatus saatma üldkoosoleku toimumise teate kõigile aktsionäridele.

"Kui aktsiaseltsil on üle 50 aktsionäri, ei pea aktsionäridele teateid saatma, kuid üldkoosoleku toimumise teade tuleb avaldada vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes," seisab seaduses.

Paraku on meediamaastik muutunud ja pärast seda, kui Eesti Päevaleht lõpetas aprillist paberlehena ilmumise, on ainsaks üleriigilise levikuga väljaandeks jäänud Efteni väitel ajaleht Postimees. Seetõttu ei täida senine regulatsioon Efteni hinnangul enam oma eesmärki ja on lisaks üle 50 aktsionäriga ettevõtetele ebamõistlikult kulukas.

"Sisuliselt monopoolses seisundis Postimees võib küsida mistahes tasu teate avaldamise eest. Näiteks märtsis avaldatud teade üldkoosoleku toimumise kohta, mille sisu ei ole koostanud ajakirjanik, vaid teate avaldamiseks kohustatud isik ise, kes peab seadusest tulenevalt märkima selles teates lisaks päevakorrale ka suurel hulgal muud infot, maksis sisuliselt 6000 eurot (täpselt siis 5917 eurot, sealhulgas käibemaks)," tõi ettevõte näite.

Lahenduseks pakkus Eften välja, et üleriigilises ajalehes teate avaldamise kohustuse võiks asendada kohustusega avaldada see Ametlikes Teadaannetes ja aktsiaseltsi enda kodulehel. Lisaks jääks börsil noteeritud ettevõtetel või fondidel kehtima kohustus avaldada teade börsisüsteemi kaudu.

"Oluline on siin märkida, et Ametlikes Teadaannetes teate avaldamise eest tuleb täna tasuda riigilõivu seitse eurot, mis ei ole võrreldav sellega, milliste kuludega on seotud aktsiaseltsidele lehes teate avaldamise kohustus," teatas Eften.

Justiitsministeerium saatis reedel Eften Capitalile vastuse, kus teatas, et nõue avaldada teavet ühes üleriigilise levikuga päevalehes võib tõepoolest vajada nüüdisajastamist.

"Viidatud probleemile on tähelepanu juhtinud teisedki ettevõtjad," möönis kirjale vastanud justiitsministeeriumi nõunik Marge Pae. "Nõustume, et seadusemuudatuste väljatöötamisel võiks arvesse võtta nii juriidiliste isikute endi veebilehti kui ka Ametlike Teadaannete võimalusi, lisaks saab kaaluda ka muid lahendusi, muu hulgas teie viidatud täpsustused."

Ministeerium lubas, et nende probleemide võimalikud lahendused lülitatakse plaanitavatesse äriseadustiku muudatustesse, mille eesmärk on ühinguõigust nüüdisajastada.

"Hetkel ei ole võimalik prognoosida muudatuste täpset ajakava, sest meieni on jõudnud märkimisväärne hulk erinevaid muudatusettepanekuid kehtiva regulatsiooni muutmiseks," lisas Pae.