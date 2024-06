Kreeka saadab Euroopa Parlamenti oma versiooni Melonist

Pärast hääletust õnnestus parteil kindlustada koht Euroopa Parlamendis, mis läheb selle vastuolulisele juhile, Afroditi Latinopouloule, vahendas Politico.

33-aastane Latinopoulou visati 2022. aastal valitsevast parteist Uus Demokraatia välja pärast kommentaare, mis diskrimineerisid ülekaalulisi inimesi.

Ta on abordivastane, immigratsioonivastane ja soovib keelata LGBTQ kogukonna liikmetel töötada haridussüsteemis.

Latinopoulou tekitas ka pahameelt, postitades laupäeval video, kus ta hoidis käes arbuusi, matkides Itaalia peaministri Giorgia Meloni valimispäeval Itaalias tehtud naljavideot, kus Meloni hoidis kahte melonit.

Ultra-ortodoksne ja ultrakonservatiivne partei Võit korjas samuti piisavalt hääli, et saata Brüsselisse üks saadik. Parteid esindab endine modell ja fitnessitreener Nikos Anadiotis.

Eelmisel aastal ütles Anadiotis, et on Uue Demokraatia seadusandluse vastu, mis legaliseerib samasooliste abielu, ja väitis, et homoseksuaalsus on patt.