Euroopa Parlamendi valimised on läbi ja nüüd on kokkuvõtete tegemise aeg. Kes on nende valimiste suurimad võitjad ja kaotajad? Millised saavad olema jõujooned uues Euroopa Parlamendis? Millist rolli hakkavad Brüsselis täitma Eestist valitud saadikud? ETV "Esimeses Stuudios" on täna nendel valimistel suurima häältesaagi kogunud Marina Kaljurand.