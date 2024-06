Kell 20 "Ukraina stuudios" Rainer Saks ja Jüri Saska

Pärast pikalt oodatud luba on Ukraina alustanud lääne relvadega Venemaa territooriumil asuvate sõjaliste sihtmärkide ründamist. Kuidas see on muutnud dünaamikat rindel ja milliseid reageeringuid on kaasa toonud Kremlist, seda analüüsibki Rainer Saks.

Mereväe ülem kommodoor Saska selgitab saates, millisesse seisu on ukrainlased pannud Venemaa Musta mere laevastiku ning mida arvata Moskva ja Havanna ühistest mereväeõppustest Kariibi meres, kus osaleb ka venelaste tuumaallveelaev.

"Ukraina stuudio" algab ETV-s kell 20. Saatejuht on Epp Ehand.