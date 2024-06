Vihmahood ja puhanguline tuul jäktuvad

Teisipäeva öö on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma ja tekib udu. Puhub lõuna- ja edelatuul 2 kuni 8, rannikul 6 kuni 11, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Sooja on 6 kuni 11, rannikul kuni 14 kraadi.

Hommik on muutliku pilvisusega. Kohati sajab hoovihma. Puhub edela- ja läänetuul 3 kuni 8, rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Sooja on 12 kuni 15 kraadi.

Päev on vahelduva pilvisusega. Lääne- ja Põhja-Eestis sajab mitmel pool hoovihma. Puhub edela- ja lõunatuul 3 kuni 8, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Sooja on 15 kuni 22 kraadi.

Õhtu on pilves selgimistega. Mitmel pool sajab hoovihma. Lääne-Eestis läheb sadu tihedamaks ja on äikeseoht. Puhub edela- ja läänetuul 3 kuni 8, puhanguti 11 meetrit sekundis. Lääne-Eestis on sooja 12 kuni 16, Kesk- ja Ida-Eestis 17 kuni 20 kraadi.

Kolmapäeval liiguvad vihmahood üle maa edelast kirde suunas. Sadu on kohati intensiivne, võimalik on äike. Tuul on puhanguline. Sooja on öösel 8 kuni 14, päeval 14 kuni 20 kraadi.

Neljapäeva öösel sajab hoovihma peamiselt Lääne- ja Põhja-Eestis, päeval ka mujal. Tuul püsib puhanguline. Öösel on sooja 7 kuni 13, päeval 14 kuni 20 kraadi.

Vihmapilvi, puhangulist tuult ning mõõdukat sooja jagub ka reedeks ja laupäevaks.