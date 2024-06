Uuring: Nursipalu harjutusvälja laienemisel hakkab müratase mõnel päeval aastas normi ületama

Mürauuringust nähtus, et 2023. aastal toimunud tüüpilisel harjutuspäeval militaarmüra normtaset Nursipalu harjutusväljale lähimate eluhoonete juures ei ületatud. Olukord muutub aga harjutusvälja laienemise järel, mil maksimaalse laskude arvuga harjutuspäeval ja suurima helivõimsusega relvast laskmise puhul on lähimate eluhoonete juures päevane normtase ületatud. Selliseid päevi on aastas mõlema olukorra puhul 1–2 päeva.