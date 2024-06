Satelliidipildid näitavad hävitatud Vene varustust okupeeritud Krimmis

Ukraina väed ründasid 10. juuni öösel mitmes okupeeritud Krimmi piirkonnas Vene õhutõrjesüsteeme S-300 ja S-400. Kindralstaap teatas, et õhutõrjesüsteem S-400 sai tabamuse Džankoi lähedal, vahendas The Kyiv Independent.

Schemesi ajakirjanikud said ettevõtte Planet Labsi salvestatud satelliidipildid, mis kujutavad suurt tulekahju Džankoi raudtee lähedal.

Piltide kvaliteet ei ole piisavalt kõrge, et tuvastada piirkonnas paiknevat täpset varustust. Salvestatud andmed näitavad, et objekt ilmus sinna 2024. aasta mais ja selle lähedale ehitati kindlustusi.

Sõjandusekspert Anatolii Khraptšinski ütles Schemesile, et pildil kujutatud piirkonnas võis paikneda Vene radarisüsteem Podlet, mida kasutatakse koos õhutõrjesüsteemidega S-300 ja S-400.

Ukraina sõjavägi teatas, et Vene radarisüsteemid lakkasid pärast rünnakut koheselt töötamast.

Schemesi uurijad ei leidnud pilte, mis kinnitaksid Ukraina sõjaväe väiteid rünnakutest õhutõrjesüsteemidele S-300 okupeeritud Tšornomorskes ja Jevpatorias.

Ukraina uue mehitamata süsteemide vägede juhiks sai Vadim Sukharevski

Ukraina relvajõudude ülema asetäitja Vadim Sukharevski, määrati 10. juunil uue loodud mehitamata süsteemide väe juhiks, teatas Kindralstaap.

Ukraina kaitseminister Rustem Umerov allkirjastas määruse 10. juunil, teatas Kindralstaap.

President Volodõmõr Zelenski allkirjastas 6. veebruaril määruse, millega loodi eraldi droonidele pühendatud väeharu Ukraina relvajõududes.

Mehitamata süsteemide vägi loodi, et parandada Ukraina tööd droonidega, luues spetsiaalsed droonidele pühendatud üksused, suurendades väljaõpet, süstematiseerides nende kasutust, suurendades tootmist ja edendades innovatsiooni.

Ukraina relvajõudude ülema asetäitjana vastutas Sukharevski mehitamata süsteemide ja nende kasutuse arendamise eest Ukraina lahinguväljal.

Droonid on olnud võtmetööriistaks Ukraina kaitses Venemaa sõja vastu. President Volodõmõr Zelenski ütles jaanuaris, et Venemaast droonioperatsioonides ette jõudmine on 2024. aasta üks peamisi prioriteete.