Ukraina väed tulistasid 10. juunil Pokrovski sektoris alla Vene ründelennuki Su-25, teatas Ukraina kindralstaap. Saksa kantsler Olaf Scholz ütles teisipäeval, et Saksamaa annab Ukrainale peagi üle kolmanda süsteemi Patriot, IRIS-T, Gepardid, rakette ja laskemoona.

Oluline 11. juunil kell 13.29:

- Ukraina sõjavägi tulistas alla Vene ründelennuki Su-25;

- Satelliidipildid näitavad hävitatud Vene varustust okupeeritud Krimmis;

- Ukraina uue mehitamata süsteemide vägede juhiks sai Vadim Suhharevski;

- Barentsi merel süttis Vene allveelaevade jahtija;

- Venemaa hävitus-pommituslennuk Su-34 kukkus õppelennu käigus alla;

- Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 1100 sõdurit;

Scholz: anname Ukrainale peagi üle kolmanda Patrioti ja IRIS-T

Kantsler Olaf Scholz ütles teisipäeval, et Saksamaa annab Ukrainale peagi üle kolmanda süsteemi Patriot, IRIS-T, Gepardid, rakette ja laskemoona.

"Ukraina kõige pakilisem vajadus on praegu laskemoon ja relvad, eriti õhutõrje. Seetõttu tarnime lähinädalatel ja kuudel Ukrainale kolmanda süsteemi Patriot, IRIS-T süsteemid, Gepardid, rakette ja laskemoona," ütles ta Ukraina ülesehituskonverentsil Berliinis.

Scholzi sõnul on Saksamaa alates 2022. aasta 24. veebruarist andnud Ukrainale sõjalist abi 30 miljardi euro ulatuses, samuti miljardite eest humanitaarabi.

"Pöördun kõigi kohalviibijate poole ja palun toetada meie algatust Ukraina õhutõrje elujõulisuse suurendamiseks kõigega, mis võimalik," rääkis Scholz.

Ukraina sõjavägi tulistas alla Vene ründelennuki Su-25

Ukraina väed tulistasid 10. juunil Pokrovski sektoris alla Vene ründelennuki Su-25, teatas Ukraina kindralstaap.

Pärast Avdijivka linna vallutamist veebruaris, on Venemaa korraldanud intensiivseid rünnakuid mitmes idarinde lõigus, mis hõlmab suure osa Donetski oblastist. Pokrovski suund on lahinguväljal kõige kuumem koht, teatas sõjavägi.

Nõukogude päritolu Su-25 on tugevalt soomustatud maapealsete sihtmärkide rünnakuks mõeldud lennuk, mis pakub lähiõhutoetust Vene maavägedele, vahendas The Kyiv Independent.

Teatavasti tulistati eelmisel kuul alla mitu Vene Su-25 lennukit, sealhulgas kaks 23. mail.

Ukraina kindralstaabi andmetel ulatuvad Venemaa kogukaotused täiemahulises sõjas umbes 685 lennumasinani — 359 lennukit ja 326 helikopterit.

Kindralstaabi andmeid ei olnud võimalik sõltumatult kinnitada.

Satelliidipildid näitavad hävitatud Vene varustust okupeeritud Krimmis

Satelliidipildid näitavad Ukraina rünnaku tagajärgi Vene sõjalistele sihtmärkidele okupeeritud Krimmi Džankoi linnas, teatas Radio Free Europe/Radio Liberty uurimisprojekt Schemes, viidates Planet Labsi satelliidipiltidele.

Ukraina väed ründasid 10. juuni öösel mitmes okupeeritud Krimmi piirkonnas Vene õhutõrjesüsteeme S-300 ja S-400. Kindralstaap teatas, et õhutõrjesüsteem S-400 sai tabamuse Džankoi lähedal, vahendas The Kyiv Independent.

Schemesi ajakirjanikud said ettevõtte Planet Labsi salvestatud satelliidipildid, mis kujutavad suurt tulekahju Džankoi raudtee lähedal.

Piltide kvaliteet ei ole piisavalt kõrge, et tuvastada piirkonnas paiknevat täpset varustust. Salvestatud andmed näitavad, et objekt ilmus sinna 2024. aasta mais ja selle lähedale ehitati kindlustusi.

Sõjandusekspert Anatoli Hraptšinski ütles Schemesile, et pildil kujutatud piirkonnas võis paikneda Vene radarisüsteem Podlet, mida kasutatakse koos õhutõrjesüsteemidega S-300 ja S-400.

Ukraina sõjavägi teatas, et Vene radarisüsteemid lakkasid pärast rünnakut kohe töötamast.

Schemesi uurijad ei leidnud pilte, mis kinnitaksid Ukraina sõjaväe väiteid rünnakutest õhutõrjesüsteemidele S-300 okupeeritud Tšornomorskes ja Jevpatorias.

Ukraina uue mehitamata süsteemide vägede juhiks sai Vadim Suhharevski

Ukraina relvajõudude ülema asetäitja Vadim Suhharevski määrati 10. juunil uue loodud mehitamata süsteemide väe juhiks, teatas Kindralstaap.

Ukraina kaitseminister Rustem Umerov allkirjastas määruse 10. juunil, teatas kindralstaap.

President Volodõmõr Zelenski allkirjastas 6. veebruaril määruse, millega loodi eraldi droonidele pühendatud väeharu Ukraina relvajõududes.

Mehitamata süsteemide vägi loodi, et parandada Ukraina tööd droonidega, luues spetsiaalsed droonidele pühendatud üksused, suurendades väljaõpet, süstematiseerides nende kasutust, suurendades tootmist ja edendades innovatsiooni.

Ukraina relvajõudude ülema asetäitjana vastutas Suhharevski mehitamata süsteemide ja nende kasutuse arendamise eest Ukraina lahinguväljal.

Droonid on olnud võtmetööriistaks Ukraina kaitses Venemaa sõja vastu. President Volodõmõr Zelenski ütles jaanuaris, et Venemaast droonioperatsioonides ette jõudmine on 2024. aasta üks peamisi prioriteete.

Barentsi merel süttis Vene allveelaevade jahtija

Vene allveelaevade vastane alus Admiral Levtšenko põleb Barentsi meres pärast mootori riket ja süttimist, teatas Ukraina relvajõudude lõunase kaitseväe pressijuht Dmitro Pletentšuk 10. juunil

Pletentšuk kirjutas Facebookis, et laev, mille pardal on mitusada meeskonnaliiget, võitleb ellu jäämise nimel.

Pletentšuki sõnul on tulekahju põhjuseks Ukraina sanktsioonid, mille tõttu ei saa Vene merevägi ise Ukrainas Mõkolajivis toodetud mootoreid hooldada.

Paljud Venemaa nõukogudeaegsed sõjalaevad ehitati Ukraina sadamalinnas Mõkolajivis.

Ukraina sõjaväe andmetel oli 2023. aasta detsembriks hävitatud umbes 30% Venemaa Musta mere laevastikust.

30. mail tabasid Ukraina Magura V5 mereväedroonid Krimmis nelja Vene patrullpaati KS-701 Tunets (Tuun). Ukraina sõjaväeluure teatel hävitati neist kaks ja kaks said kahjustada.

Venemaa hävitus-pommituslennuk Su-34 kukkus õppelennu käigus alla

Vene uudisteagentuuride teatel kukkus Vene SU-34 pommitaja Kaukaasia mägedes alla rutiinse treeninglennu ajal tõenäoliselt tehnilise rikke tõttu. Kogu meeskond hukkus, teatas Vene kaitseministeerium teisipäeval, vahendas Reuters.

Lennuk kukkus asustamata alale. Hetkel ei ole teada, kui palju inimesi pardal oli.

Suhhoi Su-34 on nõukogude päritolu Vene keskmaapommitaja ja hävituslennuk.

Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 1100 sõdurit

Ukraina relvajõudude teisipäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 520 850 (võrdlus eelmise päevaga +1100);

- tankid 7902 (+23);

- jalaväe lahingumasinad 15 176 (+32);

- suurtükisüsteemid 13 690 (+46);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1099 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 842 (+5);

- lennukid 359 (+1);

- kopterid 326 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 11 023 (+13);

- tiibraketid 2270 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 18 676 (+58);

- laevad / paadid 28 (+1);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 2288 (+21).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.