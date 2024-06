Läti Euroopa Komisjoni volinikuks saab tõenäoliselt Valdis Dombrovskis

Valdis Dombrovskis on juba Euroopa Komisjoni koosseisus, mida juhib Ursula von der Leyen, ja täidab rahvusvahelise kaubanduse voliniku ametit. Ta on ka Euroopa Komisjoni asepresident, vastutades Euroopa Liidu majanduse eest, vahendas Läti rahvusringhääling.

Dombrovskis sai hiljutistel Euroopa Parlamendi valimistel Lätis kõige rohkem hääli. Tema nimekiri, Uus Ühtsus, kogus 25,07 protsenti häältest.

"Usume, et tema senine kogemus Euroopas ja tema võime mõjutada protsesse, nii rahvusvahelise kogemuse osas kui ka tänu tuntusele Euroopa institutsioonides, on tõesti oluline. Arutasime koalitsioonis, et Valdis Dombrovskis võiks olla Euroopa Komisjoni volinik," ütles peaminister Siliņa.

Peaministri sõnul tuleks Dombrovskis kandidatuur esitada võimalikult kiiresti, kuid enne homset otsustamist on Dombrovskisel veel kavas koalitsiooni liikmetega kohtuda.

"Dombrovskis sai tänavustel Euroopa Parlamendi valimistel kõige rohkem hääli. See on tugev mandaat valijatelt Valdis Dombrovskisele jätkata Läti esindamist Euroopa Komisjonis. Valimistulemused näitavad, et Läti avalikkus hindab tema kogemusi, saavutusi, pädevust Euroopa asjades ja mõjuvõimu," öeldi parteide liidu avalduses.

"Läti huvides on säilitada Valdis Dombrovskise mõjuvõim EL-i otsustustasandil," märkis Uus Ühtsus.