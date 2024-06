Kallas ei näe Michali nõunike töös ministri sotsiaalmeediakontoga probleemi

Peaminister Kaja Kallas ei näe probleemi, et kliimaminister Kristen Michali nõunikud tegelevad tema isikliku sotsiaalmeediakontoga ning leiab, et algallikast jagatud info aitab inimestel hoida end kursis oluliste teemadega, mis mõjutavad nende igapäevaelu.

Riigikogu opositsioonilise Keskerakonna fraktsiooni liige Aleksandr Tšaplõgin kirjutas peaministrile esitatud küsimuses: kliimaminister Kristen Michal on öelnud, et ta ei kuluta oma sotsiaalvõrgustikele avalikke vahendeid, kuna neid võrgustikke haldavad tema nõunikud ja seega riik tema poliitilist reklaami ei rahasta. Tšaplõgin soovis teada, kes tegelikult maksab kliimaministri nõunike palka – ta ise või riik? Lisaks küsis ta, kas ametnikul (Michalil - toim) on kohane kasutada oma alluvaid oma poliitiliseks reklaamiks ning kas kliimaministri isiklike suhtlusvõrgustike pidamine kuulub tema nõunike ametiülesannete hulka?

Sarnaselt Michaliga Reformierakonda esindav Kallas vastas, et nõunikel on oluline roll poliitiliste otsuste kajastamisel ning sellist rolli kannavad nõunikud erakondade üleselt.

"Ma ei heida ette, et Eesti Keskerakonna fraktsiooni riigi palgal olevast kolmest nõunikust lausa kaks on ametilt meedianõunikud, sest riigikogu ja valitsuse tööst informeerimine aitab hoida inimesi kursis oluliste teemadega ning samuti hoida usaldust riigi institutsioonide vastu," kirjutas peaminister kirjalikus vastuses.

Kallase sõnul võimaldab ministrite töö ja valdkonna teemade kajastamine sotsiaalmeedias saavutada suuremat läbipaistvust ja informeeritust avalikkuses.

"Sotsiaalmeedia on tänapäeval üks peamisi infokanaleid, kust inimesed otsivad ja saavad uudiseid ning teavet. Algallikast jagatud informatsioon aitab inimestel end hoida kursis oluliste teemadega, mis mõjutavad nende igapäevaelu," märkis peaminister.

Samuti pole Kallase sõnul vähetähtis ka teadmine, et sotsiaalmeedia on otsene ja kiire suhtluskanal kodanike ja valitsuse vahel.

"See võimaldab kuulata rahva häält, saada tagasisidet ning vastata kiirelt küsimustele ja muredele. Selline kahepoolne kiire kommunikatsioon on oluline mõlemale poolele, aidates kaasa poliitika ja otsuste paremale kujundamisele. Vahetu kommunikatsioon on kõige tõhusam," leidis peaminister.

ERR kirjutas 23. mail, et kliimaminister Kristen Michali sotsiaalmeediakontol Instragramis saab pea iga päev näha uut sisu tema tegevuste kohta. Artiklis viidatud ühel päeval said jälgijad Michali kontolt näha, kuidas ta osales haldusala koosolekul, käis Pelgulinna riigigümnaasiumis esinemas ning muu hulgas proovis ka sealses koolisööklas pakutavat toitu. Samuti leiab Michali Instragrami kontolt videoid Kadrioru pargi linnulauluhommikul osalemisest või sellest, kuidas ta tõuksiga sõidab ja liiklusohutusest räägib, aga ka fotosid lihavõttemunade värvimisest.

Kas need postitused on – peaministrit tsiteerides – "algallikast jagatud informatsioon, mis aitab inimestel end hoida kursis oluliste teemadega, mis mõjutavad nende igapäevaelu", jääb mõnevõrra arusaamatuks.

Michal ise on öelnud, et pilte ja videoid valdkonna üritustest teevad nende ürituse korraldamisega seotud nõunikud või erakonna kommunikatsiooniinimesed ning ministeerium selle eest lisatasu ei maksa.