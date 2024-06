Hiinas pussitati nelja USA haridustöötajat

Iowa esindaja Adam Zabner ütles Reutersile, et tema vend oli üks kannatanutest. "Minu vend, David Zabner, sai Jilini linnas Hiinas templit külastades noarünnakus käevigastuse," ütles ta. "Rääkisin Davidiga. Ta paraneb vigastustest ja tal on kõik hästi. Minu pere on uskumatult tänulik, et David selle rünnaku üle elas."

Grupp oli külastamas templit Beishani pargis, kui neid ründas noaga mees.

"Politsei on esialgu hinnanud, et see oli juhuslik juhtum, kuid uurimine jätkub," ütles Hiina välisministeeriumi pressiesindaja Lin Jian teisipäeval toimunud igapäevasel pressibriifingul.

Hiina võimud on lubanud tagada, et sellised juhtumid ei korduks, ja rõhutanud oma pühendumust välismaalaste turvalisuse tagamisele riigis.

Esmaspäeval levis sotsiaalmeedias video inimestest, kes lamasid pargis verisena maas, kuid Hiina sotsiaalmeediast ei olnud neid pilte leida.

Reuters suutis tuvastada video asukoha hiina keeles kirjutatud märkide, seina struktuuri ja tee paigutuse põhjal, kuid ei suutnud kinnitada, millal video filmiti.

Hiina sotsiaalmeedia platvormil Weibo olevates vähestes allesjäänud postitustes sarjati laialdast tsensuuri ametlikus meedias.

"Kas nad tõesti arvavad, et juhtunu kodumaise arutelu tsenseerimine mõjutab seda, kas välismaalased otsustavad Hiinat külastada või mitte?" postitas üks Weibo kasutaja.

Cornelli ülikooli õppejõud osalesid vahetusprogrammis partnerülikooliga Beihua Jilini linnas.

"Töötame asjakohaste kanalite kaudu ja taotleme võimalust rääkida USA saatkonnaga, et tagada ohvritele esmalt kvaliteetset abi vigastuste raviks ja et nad saaks seejärel Hiinast lahkuda," kirjutas Iowa kongressi esindaja Mariannette Miller-Meeks X-is.

Hiina president Xi Jinping lubas sel aastal kutsuda 50 000 noort ameeriklast Hiinasse õppeprogrammidesse, et edendada rahvastevahelist sidet, kuid USA välisministeerium hoiatab võimaliku meelevaldse kinnipidamise ja väljasõidukeeldude eest.

USA andmetel õpib Hiinas praegu vähem kui 900 Ameerika vahetusüliõpilast, võrreldes enam kui 290 000 Hiina üliõpilasega Ameerika Ühendriikides.