Tallinn käivitab juulis Reidi tee kiiruskaamerad

Tallinna linnavalitsuse teatel on hiljutised politsei sõidukiiruste mõõtmised näidanud, et Reidi tee, Narva maantee ja Pirita tee ristmikul rikutakse liiklusreegleid väga tihti.

Pirita teel vahetult enne Narva mnt ristmikku tuvastati maikuus kiirusekontrolli käigus 40 sõidukiiruse ületamist, neist suurimad kiirused 79 ja 82 km/h. Reidi teel suunaga Narva mnt poole tuvastati 41 rikkumist. Kesklinna poolt tulles Narva maanteel vahetult enne Reidi teed oli mai lõpus sõidukiiruse ületajate arv tunduvalt suurem, küündides ligi 200 kiirustajani, teatas Tallinna linnavalitsus.

Tallinna abilinnapea Kristjan Järvani sõnul on liiklusohutuse suurendamine linna kindlaks prioriteediks.

"Tallinn ei soosi liiklusrikkumisi. Enamus juhte järgib liiklusreegleid, kuid kahjuks on neid, kes ületavad kiirust, eiravad keelavat foorituld või teevad manöövreid, ohustades sellega teisi liiklejaid. Kuigi linna ja politsei- ja piirivalveameti koostöö on hea, pole igale ristmikule võimalik ja ka vajalik statsionaarset patrulli välja panna. Seetõttu on mõistlik probleemsematel ristmikel kasutada automaatset liiklusjärelevalvet, nagu seda tehakse juba mõnda aega Kristiine ristmikul," rääkis Järvan.

Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvetalituse juht Taavi Kirss nentis, et viimase nelja aasta jooksul on Narva maantee ja Reidi tee ristmikul liiklusõnnetustes viga saanud 11 inimest ja hukkunud üks inimene.

"Seal on olnud teelt väljasõite ja kokkupõrkeid teevälise takistusega, sõidukite külgkokkupõrkeid ning otsasõite teeületajatele ülekäigurajal. Kui sõidukiirus on lubatu piires ning ristmikku ületamist ei alustata keelava fooritulega, siis väheneb liiklusõnnetuste risk kordades," rääkis Kirss.