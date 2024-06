Kolmapäev on vihmane

Kolmapäeva öösel on Eestis pilves selgimistega ilm. Vihmasadu levib üle Eesti edelast kirdesse. Kohati on äikest ja sadu intensiivne. Puhub muutliku suunaga tuul 1 kuni 7, pärast keskööd valdavalt lõuna- ja edelatuul 3 kuni 9, iiliti 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 9 kuni 14 kraadi.

Hommik on pilves selgimistega ning mitmel pool sajab hoovihma. Tuul puhub edelast ja läänest 2 kuni 8 meetrit sekundis ning sooja on 11 kuni 14 kraadi.

Päeval on pilvisus vahelduv. Paljudes kohtades sajab hoovihma ja on äikest. Kohati on sadu ka tugev. Puhub valdavalt edela- ja läänetuul 3 kuni 9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Termomeetrinäit tõuseb vahemikku 14 kuni 19 kraadi.

Õhtul on pilvisus vähene ja vahelduv ning kohati sajab ikka hoovihma. Tuul puhub edelast ja läänest 3 kuni 9, Liivi lahe ümbruses iiliti 12 meetrit sekundis. Äikesepilvede all on ka tugevamaid tuulepuhanguid. Sooja on õhtul 13 kuni 18 kraadi.

Neljapäev on vähese ja vahelduva pilvisusega ning hooti sajab vihma. Ööl vastu reedet pilvisus tiheneb. Päeva esimene pool on vihmane, kuid pärastlõunal pilvisus ja sajuvõimalus vähenevad. Sooja on neljapäeval keskmiselt 17, reedel 15 kraadi.

Nädalavahetuseks on taas vähese ja vahelduva pilvisusega ilma oodata. Hooti sajab ikka vihma, kuid õhutemperatuur veidi tõuseb. Laupäeval on sooja keskmiselt 18 ning pühapäeval 21 kraadi.