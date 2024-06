EKRE juhatus viskas Pärnumaa ringkonna juhi erakonnast välja

EKRE juhatuse koosolek algas juba kell 16 ning kestab endiselt. Õhtul kella 20 paiku väljus kohtumiselt EKRE Pärnu ringkonna esimees Helle Kullerkupp, kes ütles, et ta visati erakonnast välja.

Kullerkupp märkis, et väljavisatuid võib olla teisigi.

Kullerkupu sõnul heideti talle ette seda, et ta pole korduvalt erakonna juhi korraldustele allunud.

"Nii palju kui suutsin, ma ennast kaitsesin. Aga tund enne koosoleku algust visati mulle lauale revisjonikomisjoni mustand, mida ma ei olnud lugenud, ei saanud tutvuda ja siis hakati selle alusel mind süüdistama. Need süüdistused on teada. Martin Helme on ka väga hea jutumees, tuleb nagu kuulipildujast ja see kõik, mis sealt tuleb, ei ole ju tõsi. See on kõik tema nägemus ja tema peas kinni, mida ta räägib. Nii et ma arvan, et see mees peab ka hakkama oma sõnade ja väljaütlemiste eest vastutama," ütles Kullerkupp.

Kullerkupu sõnul kaalub ta laimu pärast kohtusse pöördumist. "Mind on avalikult laimatud ja süüdistatud asjades, mida ma teinud ei ole," ütles ta.

Enne koosoleku lõppu lahkunud EKRE aseesimees Jaak Madison ütles ajakirjanikele, et usub, et on veel erakonna liige.

Pühapäeval Jõhvis toimuval kongressil valitakse EKRE-le esimeest ning lisaks Martin Helmele kandideerib sellele kohale Silver Kuusik. Viimase selja taga on ka EKRE fraktsiooni liikmed Henn Põlluaas ja Jaak Valge. Erakonna juhtimist on kritiseerinud ka värskelt europarlamenti valitud Jaak Madison. Oponendid sooviksid, et erakonna juhtimine oleks vähem autoritaarne.