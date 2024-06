Madison: ma ei näe põhjust, miks mind peaks EKRE-st välja heitma

EKRE juhatus kogunes neljapäeva õhtupoolikul sisepingeid arutama ning pühapäeval koguneb erakonna kongress, kus esimeheks kandideerib lisaks Martin Helmele ka Silver Kuusik. Jaak Madison on öelnud, et toetab erakonna juhivalimistel Kuusikut.

EKRE juhatus otsustas erakonnast välja heita Pärnu ringkonna juhi Helle Kullerkupu. Madison ütles "Esimeses stuudios", et teisipäeva õhtu seisuga oli tema veel EKRE liige.

"Helle Kullerkupu üle käis pikk diskuteerimine. Kullerkupp on teinud head tööd, Pärnumaal oleme võitnud kõik viimased valimised. Aga on ka tema poolt olnud eksimusi. Kas erakonnast välja heitmine oli proportsionaalne, seda peab ütlema erakonna esimees," kommenteeris Madison.

"Minu personaalküsimust ei arutatud. Ma ei näe ka põhjust, miks mind peaks välja heitma. Ma olen teinud pikalt erakonna heaks tööd ja usun, et teen ka edaspidi erakonna heaks tööd," lisas ta.

Madison kinnitas, et ta ei soovi ka ise EKRE-st lahkuda.

"Mulle kunagi pole meeldinud poliitprostituudid - hüppad ühe korra, hüppad teist korda. Me oleme näinud korduvalt, kus konservatiividest saavad liberaalid ja liberaalidest konservatiivid. Kes sa lõpuks oled? Tänasel päeval näen küll end EKRE-s, aga ma töötan selle nimel, et EKRE oleks kasvav erakond ja konkureeriks valimisvõidule," ütles ta.

Erakonna esimees Martin Helme on nimetanud tekkinud pingeid ja Silver Kuusiku kandideerimist EKRE juhiks võimupöördeks. Madisoni sõnul ei saa ta aru, mida Helme selle all silmas peab.

"Eks igas organisatsioonis, mis on kasvav ja mis on poliitline, on erinevad huvigrupid, erinevad nägemused tulevikust, erinevad hinnangud toimunule, tagasivaade valimistele, võib-olla mingitele väikestele eksimustele, mida saanuks paremini ära teha. Need kulmineeruvad sellega, et inimesed kandideerivad ametikohtadele," rääkis Madison.

Ta märkis, et EKRE-s on seekord ja oli ka eelmisel korral suur konkurents erakonna juhatusse. See, et erakonna juhi kohale on mitu kandidaati, on tema sõnul tavapärane ja normaalne protsess, kus kandidaadid peavad viisakaks jäädes argumenteerima, milline on nende pakutav tulevik erakonnale.

"Mina seda võimupöördeks ei nimetaks, aga eks vahepeal võib-olla ületatakse mõlemalt poolt piire, mida ei peaks tegema," lisas ta.

Madison ütles, et Helme ja Kuusiku alusväärtused EKRE-s on samad ja seetõttu loodab ta, et erinevad kandidaadid suudavad pärast kongressi koos edasi minna.

"Usun ja loodan, et kongress teeb oma valiku ja pärast seda suudavad erinevad kandidaadid minna koos edasi, sest maailmavaade ja väärtusruum, mille tõttu ollakse kuskil erakonnas, peab olema üks ja usun, et nii Martin Helmel, Silver Kuusikul ja ka minul on baas ikkagi üks. Erinevus on nüanssides lihtsalt. Nii et loodan, et pärast kongressi erakonda arendatakse veel tugevamini ja üheskoos edasi," sõnas ta.

Madison ei öelnud, kui palju on erakonnas neid inimesi, kes praeguse juhtimisega ehk väga rahul ei ole.

"Eks seda näeme kongressil, kus on umbes 500 delegaati erinevatest ringkondadest. Ma ei nimetaks neid isegi rahulolematuteks, kes kuskil nurgas põrnitsemas. Tegemist on meie erakonna liikmetega, kellel on mure pigem Eesti ja Eesti inimeste pärast, kuidas esindada meie valijaid," ütles ta.

Martin Helme ütles esmaspäeval Vikerraadios, et juba alates riigikogu valimistest on käinud erakonnas vaidlus selle üle, kas EKRE peaks oma taktikat muutma, et saada valitsusse.

Madisoni sõnul ei soovi erakonnast keegi, et EKRE muutuks liberaalidele vastuvõetavaks.

"Ka mina olen lugenud meediast, et üles on visatud mõtteid nagu erakond peaks muutuma justkui peavooluparteiks. Küsimus on muidugi, mis on peavoolupartei. EKRE-t on kutsutud nišiparteiks, täna on EKRE-l valitsuskogemus, meil on endised ministrid, suudame katta kõiki poliitikateemasid – kindlasti me ei ole nišierakond. Aga samas on muret tuntud, et võib-olla mõni inimene soovib erakonda kujundada mingiks ujuvaks, pehmeks moodustiseks, mis meeldiks liberaalsetele erakondadele," rääkis Madison.

"Mis siin salata, usun, et kõige rohkem rõõmustavad meediakajastustest ja üles puhutud sisetülidest liberaalsed erakonnad, kes tahaksidki näha, et kõige rahvuslikum ja konservatiivsem erakond Eestis, kes esindab üle 100 000 valija riigikogus, et nad kõik pettuksid ja EKRE-t poleks enam poliitmaastikul. Seetõttu siseasjad tuleb hoida suuresti sees ja mis välja imbuvad, tuleb ära klaarida ja kompromisse leida omavahel. Aga fakt on ka see, et usun, et keegi erakonnas ei soovi, et erakond muutuks liberaalsele tiivale meeldivaks," lisas ta.