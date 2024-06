Oluline kolmapäeval, 12. juunil kell 19.26:

Valge Maja: Biden ja Zelenski allkirjastavad julgeolekuleppe

USA president Joe Biden ja Ukraina riigipea Volodõmõr Zelenski allkirjastavad neljapäeval G7 tippkohtumise kõrvalt kahe riigi julgeolekuleppe, teatas kolmapäeval Valge Maja.

Briti luure: venelased üritavad Tšassiv Jari piirkonnas läbi murda

"Tõenäoliselt on nad (venelased) võtnud oma kontrolli alla Tšassiv Jarist kagus asuva Ivanivske küla. Teatatakse rasketest lahingutest linnarajoonides, Ukraina relvajõud takistavad Vene maaväe edasitungi. Vene vägi jääb tõenäoliselt linna läbiva kanali idakaldale, sest see takistab nende edasiliikumist," teatas Ühendkuningriigi kaitseministeerium luure andmetele viidates.

Ministeeriumi hinnangul on väga tõenäoline, et Vene maavägi kasutab Tšassiv Jari äärelinnade puhastamiseks jalaväge ja et nende kaotused elavjõus on suured. Ukraina relvajõud teatasid ka termobaarilise laskemoonaga suurtükirünnakust linnale.

Sõrskõi: venelased on Vovtšanskisse pidama jäänud

Vene väe edasitung on jäänud pidama Harkivi oblastis Vovtšanski linnas, mida nad on püüdnud vallutada alates maikuust, ütles Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi.

"Harkivi suunal viib vaenlane läbi edutuid rünnakuid, püüdes liikuda edasi lahinguridade sügavustesse ja luua nn turvavöö. Vovtšanskis on vaenlane ummikus, vaatamata ligitõmmatud jõududele ja vahenditele, mida pidevalt täiendatakse teiste suundade üksuste arvelt," kirjutas Sõrskõi kolmapäeval sotsiaalmeedias.

Tema sõnul jätkab vaenlane ägedat pealetungi kogu rindel, peamiselt Pokrovski ja Kurahhove suunal, kus on ägedad lahingud kestnud juba mitu kuud, kuid Ukraina sõjavägi tõrjub vastase edasitungi.

"Lahingud jätkuvad Tšassiv Jari, Klištšijivka, Kalõnivka alal. Vaenlane üritab neid asulaid vallutada, et laiendada oma edasitungi Kramatorski ja Slovjanski suunas. Vaenlane ründab edutult Bilohorivkat, millest on saanud kõnekas näide Ukraina väe stabiilsusest Luhanski oblastis. Vaenlane jookseb Siverskile tormi kahest suunast, kuid lüüakse iga kord tagasi, jättes maha vene sõdurite surnukehad," ütles ülemjuhataja.

Venemaa alustas raketirünnakuid Ukraina vastu, plahvatused mitmes linnas

Venemaa väed alustasid 12. juuni öösel raketirünnakuid, sihtides mitut Ukraina piirkonda. Tule alla jäi ka Kiiev. Purustuste ja ohvrite kohta esialgu info puudub.

Pealinnas Kiievis kuulsid The Kyiv Independent ajakirjanikud öösel kella nelja paiku mitmeid plahvatusi. Odessa linnas toimusid plahvatused kell viis kohaliku aja järgi, teatas piirkonna kuberner Oleg Kiper.

Kiievi sõjaväeadministratsiooni teatel lasti kõik pealinna suunatud sihtmärgid alla, aga rünnaku tagajärjel sai üks inimene jalavigastusi kukkunud rusude tõttu.

Kahes Kiievi linnaosas puhkesid ka tulekahjud. Tuletõrjujad ja päästetöötajad tegelevad praegu tulekahjude kustutamisega laohoones ja tööstusrajatises.

Õhujõud hoiatasid Venemaa tiibrakettide ja Shahed-tüüpi droonide ohu eest, kui kogu riigis hakkasid tööle õhuhäired.

Poola ja teised liitlasriikide lennukid saadeti kaitsma oma õhuruumi vastuseks teadetele Venemaa raketirünnakutest, teatasid Poola relvajõud X-is.

Enamikus riigis lülitati õhuhäire välja kell 4.45.

Viimastel kuudel on Venemaa intensiivistanud rünnakuid Ukraina elutähtsa taristu vastu, rünnates riigi energiasüsteemi.

Energiataristu rünnakute tõttu alustas Ukraina 15. mail plaaniliste elektrikatkestustega, kuid need on viimastel päevadel oluliselt sagenenud.

Okupeeritud Krimmis ja Krasnodari krais kõlasid plahvatused

12. juuni öösel teatati raketirünnakutest mitmes linnas okupeeritud Krimmis ning Venemaa Krasnodari krais, vahendas Telegrami kanal Crimean Wind.

Kohaliku aja järgi kell 2:47 kostsid plahvatused Sevastopolis. Kohe pärast seda kõlasid plahvatused läänes asuvates Jevpatorias ja Sakis ning põhjas asuvas Krasnoperekopskis.

Väike arv plahvatusi kostis ka Venemaa Krasnodari krais asuvas Armianskis umbes kell 4 hommikul kohaliku aja järgi, teatas Crimean Wind.

Crimean Wind teatas, et kinnitamata andmetel võib rünnaku tagajärjel olla kahjustatud S-400 õhutõrjesüsteem. Ametlikku teavet infrastruktuuri kahjustuste kohta praegu ei ole.

Sevastopoli Vene poolt paigaldatud nukuvalitsuse kuberner Mihhail Razvožajev väitis, et rünnak põhjustas purustusi ja teatati vigastustest.

Ukraina relvajõud ei ole veel rünnaku eest vastutust võtnud ega kommentaare andnud.

Norra eraldab 240 miljonit eurot Ukraina õhukaitse tugevdamiseks

Oslo eraldab 240 miljonit eurot Ukrainale õhukaitse toetuseks, teatas Norra välisministeerium 11. juunil.

Ministeerium teatas, et 125 miljonit eurot sellest summast eraldatakse rakettide Patriot kordushankeks Ukraina jaoks Saksamaa juhitud algatuse raames.

Saksamaa kaitseminister Boris Pistorius teatas 11. juunil, et viimase kahe päeva jooksul on juba saadetud 32 raketti ning lisaks tarnitakse järgmiste nädalate jooksul veel 68 raketti. Tarnetega liituvad ka Taani ja Madalmaad.

Berliin käivitas õhukaitse algatuse aprillis, kuna Kiievi vajadus õhukaitse järele muutus üha kriitilisemaks, seistes silmitsi Venemaa õhurünnakutega elanikkonna keskustele ja energiasüsteemidele.

Norra ei täpsustanud, millele ülejäänud lubatud summa kulutatakse.

Oslo on hiljuti suurendanud kaitsetoodangu mahtu nii sisevajaduste rahuldamiseks kui ka Ukraina abistamiseks.

Moskva oblastis hävitati sabotaažirünnakus Vene sidejaam

Ukrainameelsed Ateshi partisanid teatasid 12. juunil, et Moskva oblastis hävitati sabotaažirünnaku käigus Vene satelliitsidejaam, vahendas The Kyiv Independent.

Ateshi partisanid postitasid Telegrami video, kus on näha, kuidas Ateshi agent valab kergesti süttivat vedelikku R-441 Liveni sidejaamale. Seejärel süttis sidejaam põlema.

Väidetavalt leidis juhtum aset Moskva oblastis Klinis, pealinnast umbes 85 kilomeetrit loodes.

Ateshi andmetel kuulub sidejaam 584. Kaardiväe õhutõrjeraketi polku ja on osa piirkonna õhutõrjesüsteemist. Postituses lisati, et kogu Moskva piirkonna õhutõrjesüsteem on nende rünnaku tagajärjel nõrgenenud.

Ukraina sõjavägi ei ole väidetavat rünnakut kommenteerinud.

Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 980 sõdurit

Ukraina relvajõudude kolmapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 521 830 (võrdlus eelmise päevaga +980);

- tankid 7911 (+9);

- jalaväe lahingumasinad 15 187 (+11);

- suurtükisüsteemid 13 736 (+46);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1099 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 844 (+2);

- lennukid 359 (+0);

- kopterid 326 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 11 042 (+19);

- tiibraketid 2280 (+2);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 18 736 (+60);

- laevad / paadid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 2290 (+2).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.