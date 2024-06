Ukraina president Volodõmõr Zelenski pidas teisipäeval energilise kõne Saksamaa Bundestagis, et koguda toetust Ukraina eesmärkidele, kuid mõned Saksamaa parem- ja vasakpopulistlikud parlamendiliikmed ei soovinud, et lahingutesse kistud liider neid kõnetaks.

"Saksamaa seisab meie kõrval meie kannatustes ja valus," kuulutas Zelenski aplausi saatel, vahendas Politico.

Kuid suurem osa kahe parlamendipartei – parempoolse Alternatiiv Saksamaale (AfD) ja vasakpopulistliku Sahra Wagenknechti Liit (BSW) – kuuluvatest istmetest jäi tühjaks, ilmestades, et osa Saksamaa valijaskonnast on Zelenski sõnumi suhtes ükskõikne või isegi vaenulik.

"Me keeldume kuulamast esinejat kamuflaažis," ütlesid AfD rahvuslikud juhid Alice Weidel ja Tino Chrupalla avalduses, viidates Zelenski iseloomulikule sõjaaegsele riietusele. "Ta on nüüd ametis ainult sõja ja kerjamise presidendina. Kuid Ukraina ei vaja praegu sõjapresidenti, vaid rahupresidenti, kes oleks valmis läbirääkimisi pidama, et lõpetada surmad ja tagada riigi tulevik."

Ainult neli AfD 77 parlamendiliikmest osales, samas kui kõik kümme BSW parlamendiliiget, boikoteerisid sündmust. Mõlemad parteid toetavad Venemaa-sõbralikku poliitikat ja on vastu sõjalisele toetusele Ukrainale.

"President Zelenski on praegu äärmiselt ohtlikus eskalatsioonispiraalis ja aktsepteerib tuumakonflikti riski, millel on laastavad tagajärjed kogu Euroopale," ütles BSW avalduses. "Seetõttu ei tohiks teda Saksamaa Bundestagis erisündmusel austada."

Kõigi teiste parteide parlamendiliikmed aplodeerisid entusiastlikult Zelenski kõnele. Enamik sakslasi toetab hiljutise küsitluse kohaselt täiendavate Euroopa relvade tarnimist Ukrainale, kuigi 32 protsenti oli selle vastu.

Nii AfD kui ka BSW said Euroopa valimistel suhteliselt head tulemused. AfD sai Saksamaa üleriigilisel hääletusel 15,9 protsenti häältest, saavutades teise koha. BSW sai 6,2 protsenti. Endise Ida-Saksamaa liidumaades saavutas AfD peaaegu 30 protsendiga esikoha, samas kui BSW tuli umbes 14 protsendiga kolmandaks.

"Putinil on nüüd Saksamaal teine partei, mis teda kriitikavabalt järgib," kirjutas Saksamaa ettevõtlust toetavate Vabade Demokraatide juhtiv kandidaat Euroopa Parlamendis Marie-Agnes Strack-Zimmermann sotsiaalmeedias.