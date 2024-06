Kreeka maksab ennetähtaegselt tagasi kaheksa miljardit eurot

Mitsotakise sõnul teeb riik edusamme võlakriisist taastumisel ja maksab laene edukalt tagasi. Kreeka kiirendab nüüd 2010. aastal esimese päästeprogrammi raames saadud laenude tagasimaksmist veelgi.

See samm saadab turgudele sõnumi, et Kreeka majandus on taastumas. Kuigi Kreeka valitsus kärpis oma 2024. aasta majanduskasvu prognoosi varasemalt 2,9 protsendilt 2,5 protsendile, siis Kreekal läheb endiselt paremini, kui paljudel teistel EL-i riikide majandustel.

Peaminister Mitsotakis ütles, et investorid tunnevad Kreekas asuvate varade vastu suurt huvi.

"Turg näib uskuvat meie pikaajalisi eesmärke ja usub samuti, et see valitsus on stabiilne ning jääb pikemas perspektiivis püsima," rääkis Mitsotakis.

Kreekal on siiski endiselt veel vaja palju tööd teha. Kreeka riigivõla tase on jätkuvalt üks Euroopa kõrgemaid, sel aastal peaks see langema 152,7 protsendini SKP-st. Veel 2020. aastal ulatus see 207 protsendini SKP-st.

Osa rahast ennetähtaegseks tagasimaksmiseks tuleb riigi reservist, mis võlakriisi ajal loodi. Nüüd, kui päästepakettide ajastu on läbi, on Ateenal taas ligipääs ka võlaturgudele.

Samal ajal läheb Mitsotakise valitsus edasi ka erastamistega ning riik on täielikult loovutanud oma osaluse kolmes suure laenuandjas. Riik kavatseb ka maha müüa osaluse finantsfirmas National Bank of Greece.

Kreeka turismisektor on pandeemiast tingitud piirangutest taastunud ning valitsus käivitas seetõttu veel ka Lavrio sadama erastamise protsessi. Sadama vastu tunneb huvi vähemalt kaheksa konsortsiumi.