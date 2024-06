USA inflatsioon aeglustus 3,3 protsendini

Tarbijahinnaindeks, mis ei hõlma toiduaineid ja energiat, tõusis 3,4 protsenti võrreldes aastataguse ajaga.

Viimased inflatsiooniandmed avaldati mõni tund enne seda, kui toimub USA föderaalreservi koosolek. Kuigi inflatsioon aeglustub, siis suure tõenäosusega jätab föderaalreserv baasintressimäära 5,25 ja 5,5 protsendi vahele, mis on kõrgeim tase viimase 23 aasta jooksul.

Viimaste inflatsiooniandmete valguses leiavad siiski paljud investorid, et föderaalreserv langetab novembris toimuvate presidendivalimiste eel intressimäärasid. Investorid eeldavad, et föderaalreserv teeb esimese intresside langetuse septembris, vahendas Financial Times.