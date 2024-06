FT: Tiktoki kuningas Bardella vaatab Prantsuse peaministritooli suunas

Ajaleht Financial Times kirjutab, et Prantsuse poliitikas teeb praegu suurt tähelendu parempopulist Jordan Bardella. Sotsiaalmeediast on saanud Bardella jaoks tõhus tööriist ning ta üritab selle najal kerkida Prantsuse võimuhierarhia tippu.

28-aastasel Bardellal puuduvad sellised kogemused, mida Prantsuse valijad tavaliselt oma tipp-poliitikutelt ootavad. Ta on aga osavalt kasutanud ära sotsiaalmeediat ning tõstnud parempopulistliku partei Rassemblement National (RN) uutesse kõrgustesse.

Viimastel eurovalimistel sai RN 32 protsenti häältest, president Emmanuel Macroni partei sai vaid 15 protsenti häältest. Macron kuulutas seejärel välja erakorralised parlamendivalimised. RN on nüüd peaministrikohale lähemal kui kunagi varem.

Bardellat peetakse RN-i liidri Marine Le Peni protežeeks. Le Pen on varem öelnud, et Bardella on tema kandidaat peaministriks, kui temast peaks saama president. Ajaleht Financial Times kirjutab, et Bardella võib Matignonis (peaministribüroo) olla aga juba sel aastal. Ta juhiks siis euroala suuruselt teise majanduse siseasju.

Bardella tahab nüüd näidata, et ajad on muutunud ning RN suudab ka päris elus riiki juhtida. "Oleme valmis valitsema," ütles Bardella teisipäeval RTL-ile antud intervjuus.

Marine Le Pen on püüdnud üle kümne aasta RN-i mainet pehmendada pärast seda, kui võttis juhtohjad üle oma isalt Jean-Marie Le Penilt, kes on kurikuulus ksenofoobsete ja antisemiitlike väljaütlemiste poolest.

Bardella ise aga Le Peni nime taaka kaasas ei kannagi. Tema tähelend algas hoopis sotsiaalmeedias, tal on Tiktokis ligi 1,5 miljonit jälgijat, peaminister Gabriel Attalil on aga vaid 297 000 jälgijat.

Bardella videod käsitlevad elukalliduse tõuse, tema videolõikudes astuvad üles noored prantslased. Mõnes videolõigus räägib Bardella rahuliku häälega, et massilist sisserännet toetavad prantslased ei pea rändega seotud probleemide pärast muretsema, kuna elavad rikastes ja turvalistes rajoonides.

Kriitikud leiavad, et Bardella parteil on diktaatorlikud plaanid. Toetajad leiavad, et Bardella on ainus poliitik, kes suudab riigi päästa.

Bardella ise räägib avameelselt oma lapsepõlvest ja väidab, et kasvas üles sotsiaalkorteris. Prantsuse meedia teatel ei kasvanud Bardella aga üles vaesuses, tema isa oli ettevõtja ning Bardella käis erakoolides. Ta läks juba 17-aastaselt poliitikasse ning polegi kusagil mujal tööd teinud.

Bardella on samas väga osav suhtleja, ta suudab viia RN-i ideed massidesse. Tema kampaaniaüritustel osaleb palju rahvast, seal mängitakse muusikat ning pakutakse õlut. Viimasel ajal üritab ta luua sidemeid Prantsuse ärieliidiga ning meedia teatel on ta majandusega seotud küsimustes Le Penist palju liberaalsem.

Vaatlejad prognoosivad, et Le Pen ja Bardella lähevad lõpuks riidu. Nende vahele üritab kiilu lüüa ka Macroni meeskond. Macroni lähikond oletab, et Bardella võib ka ise 2027. aastal kandideerida Prantsusmaa presidendiks.

Viimaste uuringute kohaselt võib RN siiski võita Prantsuse parlamendi alamkojas kõige rohkem kohti. Pole veel selge, kas partei suudab seejärel ka võimuliidu moodustada. Kui aga RN-il õnnestub 577-liikmelises kojas saada vähemalt 289 kohta, nimetatakse Bardella peaministriks.