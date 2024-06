Eestis tuleb neljapäeval hoovihma

Neljapäeva pärastlõunal sajuvõimalus Eestis viimaks väheneb ning seda tänu lõunapoolse kõrgrõhuharja mõju suurenemisele. Reedel ilm oluliselt ei muutu. Baltimaade kohal on küll nõrk kõrgrõhuhari, kuid mitmel pool on siiski nii hoovihma kui äikest oodata.

Öö vastu neljapäeva tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma ning tuul puhub valdavalt edelast ja lõunast 2-8, rannikul iiliti 13 meetrit/sekundis. Õhusooja on 6..11, rannikul kuni 14 kraadi.

Neljapäeva hommikul on pilvisus ikka vähene, kohati vahelduv ning paiguti sajab hoovihma. Puhub edelatuul 3-8, Liivi lahe ümbruses puhanguti 13 meetrit/sekundis. Sooja on oodata on 11..15 kraadi.

Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kui ennelõunal sajab veel mitmel pool hoovihma, siis pärastlõunal sajuvõimalus väheneb. Puhub edela- ja läänetuul kiirusega 4-10, puhanguti kuni 14 meetrit/sekundis. Õhutemperatuur tõuseb, jäädes 15 ja 20 kraadi vahele.

Õhtul pilvisus küll hõreneb, kuid kohati sajab siiski veel hoovihma. Tuul puhub edelast ja läänest 2-8 meetrit/sekundis, kuid äikesepilvede all esineb ka tugevamaid tuuleiile. Õhutemperatuur on 14..18 kraadi.

Reede tuleb pilves selgimistega ja vihmane. Kohati on äikest ja sadu intensiivne. Õhtul lääne poolt alates pilved ja vihmasajud viimaks hõrenevad. Laupäevast alates on pilvisus vähene ja vahelduv. Kui nädalavahetusel sajab hoovihma vaid kohati, SIIS esmaspäeval juba laialdasemalt. Sooja on reedel keskmiselt 15, laupäeval 18 ning edaspidi juba 21 kraadi.

Neljapäevast aga algab suuremal osal õpilastest suvevaheaeg. Ilm on küll jahe ja vihmane, kuid ehk ongi nii hea. Saab siis viimaks ju kodus kooliväsimusest välja magada.