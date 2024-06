Pärnus saavad päevitajad taas rannaraamatukogust lugemist valida

Pärnus on juba teist suve avatud rannaraamatukogu, et puhkajad saaksid endale rannaliivale lugemist võtta.

Rannaraamatukogu on avatud kohe rannapromenaadi kõrval, et suvitajatel oleks mugav endale lugemist valida. Tartu Ülikooli Pärnu kolledž tahab projektiga kasvatada inimeste lugemishuvi ja teadlikkust sellest, et Pärnugi on ülikoolilinn.

"Need raamatud, mis siin on, on saadud peamiselt annetuste teel ja annetajad on olnud Pärnu kolledži töötajad, tudengid, vilistlased, aga ka pärnakad. Proovime siia tuua võimaliku laia spektri erinevatest žanritest, et igaüks leiaks siin endale midagi meelepärast lugeda," rääkis Pärnu kolledži turundus- ja kommunikatsioonispetsialist Birgit Tuulemäe.

Näiteks saab laenutada Kreutzwaldi "Eesti rahva ennemuistseid jutte". Laenutamine käib põhimõttel – võta, aga pane tagasi.

"Tegelikult meil on ju eelmise aasta kogemus olemas ja me teame, et tihti ei tooda raamatuid tagasi. Aga sellest ei ole ka midagi hullu, et mõnele ikkagi nii hirmsasti hakkab see raamat meeldima, mida ta on lugenud, siis ta võib ju selle ka endale koju jätta. Meil praegu õnneks veel jagub. Me täiendame neid riiuleid siin kogu aeg jooksvalt ja hoiame silma peal, et alati oleks midagi võtta," ütles Tuulemäe.

Kuigi kolmapäeval polnud eriline rannailm ja rahvast liikus vähe, tühjenevad raamatukogu riiulid ilusate ilmadega lugemisvarast kiiresti.