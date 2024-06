Luureülem: Vene väed paigutasid Krimmi katsejärgus õhutõrjesüsteemid S-500

"Vene õhutõrjesüsteemi tugevdatakse," ütles Budanov. "See on üsna ilmne ja arusaadav. Põhimõtteliselt on see nende testrakendus, aga kohal nad on."

Sel nädalal teatas Ukraina peastaap, et Ukraina sõjavägi on Krimmis hävitanud kaks S-300 ja S-400 õhutõrjesüsteemide radarit, vahendas The Kyiv Independent.

See oli teine rünnak Venemaa õhutõrje vastu Krimmis nädala jooksul. Ukraina tabas väidetavalt ühte S-400 õhutõrjesüsteemi Džankoi lähedal ning ründas veel kahte S-300 õhutõrjesüsteemi okupeeritud Tšornomorskes ja Jevpatorias ööl vastu 10. juunit.

USA kaitseministeeriumi andmetel on S-500 mõeldud lühikese ja keskmise ulatusega ohtude tõrjumiseks. Süsteem suudab väidetavalt kaitsta ballistiliste, tiibrakettide ja hüperhelikiirusega rakettide vastu.

Õhutõrjesüsteemi S-500 pole seni teadaolevalt täiemahuliselt lahingtegevuses kasutatud. Esimene S-500 prototüüp asus lahinguteenistusse Moskvas 13. oktoobril 2021. Kuid see ei vastanud siis veel täielikult sõjaväe kehtestatud nõuetele.