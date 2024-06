Oluline neljapäeval, 13. juunil kell 18.56:

- Kanada saadab Ukrainale 2300 raketti, soomukeid ja laskemoona;

- Luureülem: Vene väed paigutasid Krimmi katsejärgus õhutõrjesüsteemid S-500;

- Ukraina väed peavad Tšassiv Jari juures ägedaid lahinguid;

- Norra saadab Ukrainale ligi 42 miljoni euro eest miinipildujamoona;

- Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga ligi 1000 sõdurit;

Ukraina väed peavad Tšassiv Jari juures ägedaid lahinguid

Ukraina väed peavad ägedaid lahinguid strateegilise tähtusega Tšassiv Jari lähistel, mille vallutamine võimaldaks Venemaale Donetski oblastis kanda kinnitada, teatasid neljapäeval ütlesid relvajõud.

"Ivanivske lähedal käib kaks lahingut. Olukord on pinev," teatas Ukraina sõjavägi

Ivanivske on väikelinn Tšasiv Jari lähedal. Selle vallutamine annaks Vene vägedele võimaluse pealetungiks tööstuspiirkonna tähtsamatele linnadele.

Üks sõjaväe pressiohvitser ütles sel nädalal AFP-le, et Venemaa püüab, kuid seni tulutult, Tšassiv Jariis kanda kinnitada, kuid linna kaitsmine on väga raske.

Samal ajal saabus president Volodõmõr Zelenskõi Itaaliasse G7 liidrite kohtumisele, kus ta loodab saada lubaduse täiendavaks abiks võitluses Vene vägede pealetungiga.

Kanada saadab Ukrainale 2300 CRV7 raketti, soomukeid ja laskemoona

Kanada kaitseminister Bill Blair ütles neljapäeval, et Kanada saadab Ukrainale 2300 raketti CRV7 (Canadian Rocket Vehicle 7), 130 000 ühikut väikerelvade laskemoona, 29 kaugjuhitavat süsteemi Nanuk ja 50 soomukit.

Norra saadab Ukrainale ligi 42 miljoni euro eest miinipildujamoona

Norra saadab Ukrainale ligikaudu 480 miljoni Norra krooni (41,9 miljoni euro) väärtuses 81-millimeetriste miinipildujate laskemoona, teatas Norra valitsus neljapäeval..

"Ukraina vajadus tulejõu järele on suur ja kiireloomuline. Pärast arutelu Norra relvajõududega hindasime, mida saaksime edaspidi annetada Norra relvajõudude varudest, mida saaks kiiresti Ukrainasse saata, et aidata vältida Venemaa suurt pealetungi. Oleme nüüdseks annetanud umbes 480 miljoni Norra krooni väärtuses laskemoona 81-millimeetriste miinipildujate jaoks," ütles Norra kaitseminister Björn Arild Gram.

Luureülem: Vene väed paigutasid Krimmi katsejärgus õhutõrjesüsteemid S-500

"Vene õhutõrjesüsteemi tugevdatakse," ütles Budanov. "See on üsna ilmne ja arusaadav. Põhimõtteliselt on see nende testrakendus, aga kohal nad on."

Sel nädalal teatas Ukraina peastaap, et Ukraina sõjavägi on Krimmis hävitanud kaks S-300 ja S-400 õhutõrjesüsteemide radarit, vahendas The Kyiv Independent.

See oli teine rünnak Venemaa õhutõrje vastu Krimmis nädala jooksul. Ukraina tabas väidetavalt ühte S-400 õhutõrjesüsteemi Džankoi lähedal ning ründas veel kahte S-300 õhutõrjesüsteemi okupeeritud Tšornomorskes ja Jevpatorias ööl vastu 10. juunit.

USA kaitseministeeriumi andmetel on S-500 mõeldud lühikese ja keskmise ulatusega ohtude tõrjumiseks. Süsteem suudab väidetavalt kaitsta ballistiliste, tiibrakettide ja hüperhelikiirusega rakettide vastu.

Õhutõrjesüsteemi S-500 pole seni teadaolevalt täiemahuliselt lahingtegevuses kasutatud. Esimene S-500 prototüüp asus lahinguteenistusse Moskvas 13. oktoobril 2021. Kuid see ei vastanud siis veel täielikult sõjaväe kehtestatud nõuetele.

Ukraina väitel kaotas Venemaa ööpäevaga 980 sõdurit

Ukraina relvajõudude neljapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 522 810 (võrdlus eelmise päevaga +980);

- tankid 7928 (+17);

- jalaväe lahingumasinad 15 208 (+21);

- suurtükisüsteemid 13 770 (+34);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1099 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 846 (+2);

- lennukid 359 (+0);

- kopterid 326 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 11 075 (+33);

- tiibraketid 2285 (+5);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 18 736 (+60);

- laevad / paadid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 2294 (+4).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.