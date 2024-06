Euroopa Kohus määras Ungarile 200 miljoni euro suuruse trahvi

Ungari, mis on varem keeldunud 2020. aasta kohtuotsust täitmast, peab iga päev lisaks maksma miljon eurot trahvi, kuni ettenähtud muudatused on rändepoliitikasse sisse viidud.

Euroopa Kohtu otsuses öeldi, et Ungari ei ole täitnud kohtu poolt 2020. aastal tehtud ettekirjutust, mille kohaselt pidi riik viima sisse muudatusi oma rändepoliitikas, mis puudutab rahvusvahelise kaitse taotlejate õigust jääda Ungarisse, kuni nende apellatsioonitaotluse lõpliku menetlemiseni.

Ungari valitsuse pressiesindaja ei ole Reutersi kommentaaripalvetele vastanud.

Valitsus on varem väitnud, et 2020. aasta otsus on kehtetu, kuna niinimetatud transiiditsoonid on juba suletud, samas kui varjupaigataotlejate tulevaste taotluste tõkestamist on lihtsustatud.

Kehtiva seadusandluse kohaselt saavad inimesed esitada varjupaigataotlusi ainult väljaspool Ungari piire, selle saatkondades naaberriikides Serbias või Ukrainas. Piiri ületada üritavad inimesed tõrjutakse üldjuhul tagasi.

Peaminister Viktor Orban, kes on sageli vastandunud Brüsseliga eri küsimustes alates kohtusüsteemi sõltumatusest kuni relvade saatmiseni Ukrainasse, lubas 2021. aastal säilitada olemasoleva poliitika (seoses varjupaigataotlejatega) isegi siis, kui Euroopa Kohus käsib neil seda muuta.

Euroopa Komisjon esitas 2022. aasta alguses kohtule teise taotluse, kuna Ungari ei olnud võtnud kasutusele kõiki vajalikke meetmeid, et täita paneeli 2020. aasta otsust.

"Nimetatud ebaõnnestumine, mis seisneb kogu Euroopa Liidu ühise poliitika rakendamise tahtlikus vältimises, kujutab endast pretsedenditut ja äärmiselt tõsist Euroopa Liidu seaduste rikkumist," seisis Euroopa Kohtu neljapäevases otsuses.