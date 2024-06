Reinsalu: peaminister pidi Salmi osutatud rahavajadusest teadma

"Tõde on, et see oli valitsuses arutusel juba aasta tagasi, kui kaitseväe juhataja sõjaline nõuanne valitsuse poolt tahtlikult tagasi lükati," teatas Reinsalu. "Tegin sõjalise nõuande kohta toonasel suvel ka arupärimise [kaitseminister Hanno] Pevkurile, vastus oli täiesti sisutu, kuid Pevkur ettevaatlikkusest salastas vastuse. Meile valetatakse praegu näkku."

"Üks aus ametnik, selleks et meid hoiatada, pani ameti maha. Vastuseks valitsuse tegematajätmisele aasta jooksul valetab peminister, et tema luges Salmi murest ajalehest;" lisas Reinsalu. "Peaminister peaks oma ameti maha panema."

"Vajame selgust, kuidas on valitsus siis menetlenud nõuannet moonavajaduse kohta," ütles Reinsalu.

Kolmapäeval lahkumisest teatanud kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm on ametist loobumise põhjusena nimetanud võimetust valitsusele täiendavate kaitseinvesteeringute vajadust selgeks teha.

"See on päriselt ka tõsine asi, ma olen päriselt ka mures selle pärast. See 1,6 miljardit ei ole puudu mingisugusest ideaalist või mingisugusest tabelist, see on puudu sellest, mis on Eestil minimaalselt vaja, et enne NATO vägede siia jõudmist Eesti sõjaliselt hakkama saaks. Ja see ei ole jälle kuskilt suvaliselt välja mõeldud, see tuleb nendest samadest NATO plaanidest. See on erakordselt tõsine asi!" ütles Salm ERR-ile.

Peaminister Kallas ütles neljapäeval valitsuse pressikonverentsil, et tema ja kogu valitsus ei ole neid etteheiteid ära teeninud.

ERR-i ajakirjanik küsis Kallaselt, kas valitsus on nõus Kusti Salmi öelduga, et 1,6 miljardit eurot pole puudu mingisugusest ideaalist, vaid see on raha, mida Eestil on minimaalselt vaja moona ostmiseks, et Eesti rünnaku korral enne NATO appi jõudmist hakkama saaks.

"Meie oleme seda ajakirjandusest lugenud. Oleme küsinud ajakirjandusest loetu pealt nii Kusti Salmilt kui Martin Heremilt, rahandusminister on istunud ja plaani teinud," vastas Kallas. "Need süüdistused on üle võlli ja ma ei saa aru, miks neid tehakse. Me ei ole saanud arutada, et küsida neid samu küsimusi."